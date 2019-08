Una afiliada a la UOCRA denunció maltrato y contó que no la dejan asumir como delegada por ser mujer

Una trabajadora afiliada a la UOCRA denunció maltratos, discriminación y amenazas del gremio por su condición de mujer.

Se trata de Mariela González, quien hizo una publicación en su cuenta de Facebook y esta mañana dialogó con La Nueva.

La mujer también lamentó que no la dejen ejercer como delegada de una obra de construcción, en el sector de Bosque Alto, pese a haber sido elegida de forma democrática por sus compañeros. Según explicó, se lo impiden por una cuestión de género.

Mariela contó que hace 10 años está trabajando y que durante 4 meses vivió un calvario.

"Hacía mantenimiento, limpiaba [...] Ahora estoy amenazada, me agredieron, me tiraron preservativos. Hace 6 meses que no estoy yendo, estoy re mal", relató Mariela.

Y agregó: "No pude asumir el cargo y no estoy yendo a la obra por amenazas, dicen que me van a llenar de plomo mi casa, me dicen que renuncia. Tengo 5 hijas, no me puedo quedar sin trabajo".

Según detalló la mujer, su delegado y subdelegado no quieren que esté en la obra.

"Les están pidiendo a mis compañeros 5.000 pesos para entrar a trabajar, venden las camperas, los útiles que tienen que dar los vendieron también. Ellos no quieren que esté ahí para que no vea lo que está pasando. Mi abogado dijo que no vaya por las amenazas", señaló.

Mariela dijo que fue a denunciar la situación a la sede local del gremio, en Saavedra al 400, pero le dieron la espalda: "La intervención que está ahora me dijo que me busque un macho que me entretenga".

"También fui a la comisaría de la Mujer, no me querían tomar la denuncia porque nunca habían escuchado un caso laboral así. Fui a Fiscalía para que me den amparo, me dijeron que me busque un abogado. Él fue a hablar con el fiscal, pero justo me agarró la feria", sostuvo.

Mariela indicó que hay compañeros que la apoyan y entre todos decidieron convocar a una marcha para el jueves 15 de agosto para reclamar por sus derechos.

"Estoy cansada no quiero vivir así. Hay otros casos pero no quieren hablar porque amenazan con echar", lamentó.

Y luego detalló otras irregularidades.

"Hay cosas raras, hay compañeros a los que no los dejan trabajar. A un compañero le pusieron una escopeta en la cabeza, ¿tenemos que esperar una muerte?. Hay muchas denuncias en Fiscalía, no están haciendo nada", aseguró.

"También nos tocan el bolsillo: el recibo de sueldo no viene como tiene que venir, no nos pagan los feriados... Queremos que los medios vean lo que está pasando en el gremio, están humillando a muchas de las mujeres. No nos están dando trabajo", cerró.

La denuncia quedó radicada en la Comisaría de la Mujer y en Fiscalía.

La Nueva. se contactó este mediodía con la dirigencia local de UOCRA pero prefirieron no hacer declaraciones sobre el caso.