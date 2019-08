El tenista argentino Schwartzman se coronó en el ATP de Los Cabos

El tenista argentino Diego Schwartzman se adjudicó esta madrugada el título del ATP 250 de Los Cabos, México, al superar en la definición al estadounidense Taylor Fritz, en dos sets.

El jugador oriundo de la ciudad de Buenos Aires, de 26 años, se impuso a Fritz, de 21, por 7-6 (8-6 en el tie break) y 6-3, luego de un cotejo que se extendió por una hora y 42 minutos, sobre una cancha de superficie dura, en el marco de un certamen que otorgó premios por 858 mil dólares.

De este modo, Schwartzman (27 en el ranking mundial ATP) sumó su tercer título en el circuito internacional.

Diego en fuego! 💪🔥@dieschwartzman wins his first hard court title at Los Cabos with a 7-6(6) 6-3 triumph over Taylor Fritz. #ATC2019 pic.twitter.com/gCrIlRIHSg