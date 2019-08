Comercial se recuperó con una goleada y una tarde a puro fútbol

Con un primer tiempo casi brillante y voraz, Comercial cantó su primera victoria en la Zona B del torneo Clausura de la Liga del Sur y goleó como local a Pacífico por 5 a 1, en el marco de la 2ª fecha.

Pese a que la escuadra de Pablo Recalde arrancó perdiendo –gol de “Pancho” Martínez--, se recuperó rápidamente y llegó al éxito con conquistas de Kessler, Abdala (2) y Rosas (2).

Las claves

El local aprovechó todo en la primera mitad. Se recompuso inmediatamente tras la conquista de su rival y lo lastimó por arriba y por abajo. Los balones detenidos fueron determinantes para cambiar el curso del partido y, ya con espacios, se floreó para sacarle el jugo a un rival que defendió muy mal.

Los goles

0-1. Nanco metió un pase filtrado para Francisco Martínez, quien sentenció con un remate cruzado de zurda.

1-1. Tras un córner de Durand, la pelota quedó boyando en el área, la punteó Storti y Kessler alcanzó a meter el remate al palo derecho de Olea.

2-1. Otra vez la misma fórmula. Durand mandó un tiro de esquina, Kessler la bajó de cabeza, desvió Rosas en el camino, el balón pegó en el palo izquierdo y Abdala la empujó a la red.

3-1. A la salida de un córner, Novoa tocó con Durand, quien asistió a Rosas para el que el 11 factura de derecha.

4-1. Grippaudo escapó por la izquierda y asistió a Rosas. El “Muñeco” definió ante Olea, quien alcanzó a desviar el balón, pero el pibe Yohansen no llegó a evitar que traspasara la línea de sentencia.

5-1. Novoa descargó con Rosas y el 11 le sirvió el gol a Abdala, quien desairó a Olea y tocó con el arco desguarnecido.

Video: mirá la nota con el mejor de la tarde

Las figuras

Marco Rosas. Anotó sus primeras conquistas con la camiseta de Comercial y fue decisivo en los metros finales. Convirtió dos tantos y participó en los dos goles de Abdala. Muy desequilibrante.

Mención de honor para la gambeta de Emiliano Novoa --con espacios hizo estragos--, el olfato goleador de Adrián Abdala (en todo el Apertura había marcado dos conquistas). También Germán Durand, Fernando Kessler y Agustín Grippaudo se destacaron.

El árbitro

Sebastián Navarro no tuvo mayores problemas en un partido que se resolvió en la primera etapa. Fue un cotejo tranquilo.

La síntesis

COMERCIAL 5

Arzer 6

Silenzi 5

J.J. González 5

Giordano 6

Kessler (c) 7

Novoa 8

Storti 6

Durand 7

Griipaudo 7

ROSAS 8

Abdala 8

DT: P. Recalde

Pacífico BB 1

F. Olea 4

J. Martínez 4

Yohansen 4

Nomdedeu 4

Ferrada (c) 4

Rivas 4

Nanco 5

F. Menéndez 5

F. Martínez 6

B. Villalba 4

S. Olea 4

DT: J. Fritz

GOLES: F. Martínez (P), a los 7m.; Kessler (C), a los 13m.; Abdala (C), a los 21 y 48m. y Rosas (C), a los 32 y 44m.

CAMBIOS: 62m. Cartés (6) por Abdala, 73m. Schmidt por Novoa y 76m. Sáez por J.J. González, en Comercial; 59m. N. López (5) por Yohansen, 62m. Mendiola (5) por Rivas y 75m. Lepe por B. Villalba, en Pacífico.

ARBITRO. Sebastián Navarro (6).

TERCERA JUVENIL. Pacífico, 3-2.

CANCHA. Comercial (6).