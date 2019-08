Fórmula 1: Hamilton le arrebató la victoria a Verstappen sobre el final

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) obtuvo su octavo triunfo en la temporada, al imponerse hoy en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, la 12ª cita del calendario.

El pentacampeón de la categoría logró la victoria tras superar al holandés Max Verstappen (Red Bull), quien partió desde la pole, a tres vueltas del final; sobrepaso que fue posible gracias a una acertada decisión estratégica de las "Flechas de Plata".

La clave del éxito de Hamilton estuvo en el paso por los boxes: mientras que el inglés paró dos veces para cambiar los neumáticos, Verstappen se detuvo en una ocasión, lo que hizo que el holandés llegara con las cubiertas desgastadas al tramo decisivo de la carrera.

