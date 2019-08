A priori, Velocidad-Los Andes se erigía como uno de los cotejos salientes de la 20º fecha en el básquetbol local de segunda división.

No obstante, "Velo" llevó a cabo un gran partido, logró despegar en el 2ºC y prácticamente resolvió el duelo en la mitad del 3ºC.

Así, se impuso por 98 a 65 para continuar expectante, en la cuarta posición de la tabla.

Además, el equipo de Gustavo Candia se impuso por mayor diferencia de la que había caído como visitante (73-63), por lo que en caso de una igualdad en puntos, tendrá ventaja entre sí para determinar las posiciones finales.

"Los Andes, como cada equipo de Punta Alta, es durísimo. Sabíamos que teníamos que ganar por más de diez puntos y quizá sea un cruce que nos toque en playoffs, así que trabajamos en la semana con la mentalidad de venir a ganar", señaló Matías Fornetti, escolta de Velocidad.

El primer cuarto fue lo mejor mostrado por el equipo de Enrique Moreno.

Ya sin Dupuy y Liccardi, y con chances de perder al venezolano Raymond Rivero, la responsabilidad en el inicio recayó en Daniel Agalupe.

Más tarde se acopló Rivero, cargando el tablero ajeno y la visita tomó la delantera: 12-17 y 14-21.

Sin embargo, desde el 2ºC se jugó al ritmo de Velocidad.

Más intenso atrás, elevó su porcentaje de cancha y en un abrir y cerrar de ojos se colocó al frente: parcial de 12-2 para ponerse 28-23.

La tendencia se mantuvo y el dueño de casa se fue con diez de luz al descanso largo.

"Estuvimos muy efectivos en el primer tiempo, pero el punto clave es la intensidad que nosotros le pongamos al partido. Si entramos concentrados, defendemos intensos y corremos vamos a ganar más de lo que vamos a perder; cuando no hacemos eso, no encontramos vías de gol y caemos en un pozo del que nos cuesta salir", añadió el ex Estudiantes.

Lógicamente, los porcentajes de Velocidad bajaron tras el paso por los vestuarios (el local tiró 5-10 t3, 6-8 t2 y 8-9 t1 en el 2ºC).

No obstante, nunca perdió el control del juego, la dupla Ferrandi-Fornetti siguió comandando en ofensiva, se acopló Stegmann y las carencias de Los Andes terminaron de armar un combo que fue letal para la visita.

Con 20 de luz, el local bajó un cambio durante el 4ºC, aunque no resignó el trabajo realizado en los primeros 30 minutos y continuó estirando la diferencia.

Así, llegó a ganar 82-54 (a 5m36), 89-60 (a 3m00) y obtuvo la máxima de 98-65 entrado a los 15 segundos finales.

"Cuando nos faltan algunos jugadores como esta vez, que jugamos sin Alan (Lera) y sin el Ruso (Cristian Bisterfeld), el resto tiene que dar un plus para ganar", completó Fornetti.

Esta es la síntesis

Velocidad (98): Sebastián Susbielles 13, Matías Fornetti 29, Mariano Morando 15, Luciano Vecchi 4, Bruno Ferrandi 25 (FI); Cristian Stegmann 10, Jano Duca 0, Gonzalo Zanconi 0, Federico Salce 0 y Matías Berger 2. DT: Gustavo Candia.

Los Andes (65): Juan Ignacio Reiner 11, Tadeo López hoyos 7, Raymond Rivero 10, Guido Canella 2, Daniel Agalupe 17 (FI); Gastón Chaves 10, Emiliano Calzetti 8 y Santino Conti 0. DT: Enrique Moreno.

Cuartos: Velocidad, 16-21; 51-41 y 72-52.

Tiros libres: Velocidad, 20-25 y Los Andes, 10-13.

Cinco faltas: Reiner (LA).

Árbitros: Sebastián Giannino, Mauro Reyes y Mariano Enrique.

Estadio: Pedro Sánchez.