“No sabíamos su nombre”, dijo un actor de la obra que producía el último detenido por la causa DyF

“La gente del teatro estaba tan sorprendidos como nosotros”, dijo uno de los actores que forma parte del elenco de la obra infantil “Cuentos Enredados”, que se presenta en una sala porteña y que desde ayer tiene un integrante menos, luego que la Prefectura Naval detuviera poco antes de salir a escena a su productor Roberto Carmona, quien estaba prófugo desde hacía un año tras ser condenado por la estafa con el plan de viviendas DyF.

El músico y actor Sebastián Sangla dijo que tanto él como sus compañeros ignoraban la verdadera identidad de esa persona que se hacía llamar Ronnie Stanford.

A mediados de 2018, el juez Ricardo Gutiérrez, del Tribunal en lo Criminal Nº 1, sentenció a Carmona y Benedicto Díaz Flaqué a 9 años de prisión, y posteriormente, a pedido de la fiscalía, ordenó la detención de ambos, ya que habían arribado en libertad al debate

“Lo conocí el año pasado, cuando me llegó un mail convocándome a un casting. Eramos un montón, nos cuentan que estaban empezando con esta obra y nos dicen que era un formato que había funcionado en España. Decía que se había ido a ese país, lo había presentado y venía con esta fórmula de cuentacuentos, que no estaba explotada”, contó a La Nueva.

Explicó que en noviembre de 2018 comenzaron a ensayar y que a principios de este año la estrenaron.

“Ya veníamos intuyendo que te pintaba las mil y una y luego no cumplía nada. Incluso nos había hablado hasta de funciones en la costa. Estrenamos a fines de enero y seguimos hasta abril. Terminamos esas funciones debiéndonos un mes y medio a cada una de las 9 personas del elenco. A cada uno le debía entre 4.000 y 4.800 pesos”.

“Hoy tuvimos una reunión con la coreógrafa y nos enteramos que a ella le debía como 10 mil”, agregó Sangla.

Sebastián describió que hace poco tiempo “Stanford” volvió a convocarlos, con la idea de reestrenar la obra y juntar dinero para abonar lo que les debía.

“Apareció para las vacaciones de invierno, diciendo que iba a volver a estrenar la obra, con la idea de hacernos trabajar y que entre plata para pagar la deuda. Retomamos los ensayos, corta a la mitad del elenco y esta semana habíamos vuelto con las funciones. Algunas funciones nos pagaba y otras no, entonces se incrementaba la deuda original”.

Comentó que en la víspera realizaron la función sin Ronnie, pero ignorando que había sido detenido.

“Ayer estábamos a punto de empezar y vi bajar a tres hombres enormes, quienes evidentemente eran los de Prefectura, entonces vino al camarín gente de la obra a decirnos que él no iba a poder salir”.

“Actuamos con un personaje menos, improvisamos y salió bien. Al terminar se acerca la coreógrafa y nos dice que lo detuvieron y que al parecer tenía una causa. Nos dijo que nos tranquilicemos, que Ronnie era abogado y tenía amigos abogados. Nos despedimos y a la noche nos empezamos a enterar de todo esto”, continuó.

Desconocido en el ambiente

Sangla afirmó que “no sabíamos su nombre, para nosotros era Ronnie Stanford, que nos había dicho que era un nombre que había sacado de una obra de él. Una de las chicas del elenco se empezó a relacionar con gente que había trabajado con él y a todos les debía plata”.

También manifestó que, de acuerdo a algunas consultas que realizaron, Carmona no era conocido en el ambiente teatral.

“Hace relativamente poco que trabajaba en esto. Él nos dijo que daba cursos de cuentacuentos y stand up. Le mencionabas el nombre a gente de teatro y no lo conocían”.

“Era evidente que no tenía ningún tipo de criterio artístico. Yo soy músico y no podía seguir un ritmo. Ahora empieza a cuajar esto y en ningún momento estuvo involucrado con el arte”.

Otra actriz contactada por La Nueva., quien prefirió no hacer público su nombre, dijo que hacía unos días había renunciado a la obra debido a los atrasos en el pago.

"No sabíamos su verdadero nombre, realmente no sabíamos nada de su vida, siempre se presentó como Ronnie Stanford, actor, stand up, cuentacuentos, productor teatral y muchas otras cosas que no sabemos realmente si son ciertas", comentó.

Sin prófugos

Con la detención de Carmona no quedan prófugos en la causa por la estafa con los planes de viviendas.

El pasado 22 de mayo, efectivos de la Policía Federal detuvieron a Rafael Benedicto Díaz Flaqué (36), durante un procedimiento de rutina realizado en General Paz y Alberdi, cuando viajaba como acompañante en un vehículo.

Finalmente, a mediados de junio, en Brasil, fue arrestado Sergio Arnaldo Favretto, principal acusado por los hechos investigados por la justicia.

Se encontraba prófugo desde 2015, luego que la jueza subrogante Susana Calcinelli, quien ocupaba provisoriamente el Juzgado de Garantías I, a cargo de su colega Gilda Stemphelet, ordenara su detención.

Favretto fue detenido por personal de Interpol en Belo Horizonte y la fiscalía bahiense se encuentra realizando los trámites para extraditarlo a nuestro país.