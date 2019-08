El holandés Max Verstappen dejó otra huella en la historia de la Fórmula 1

Aprovechando su buen momento, el holandés Max Verstappen (Red Bull) estampó hoy su nombre en lo más alto de la prueba de clasificación del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, undécimo capítulo del año a celebrarse en el Hungaroring.

Para el dos veces vencedor de la temporada (Austria y Alemania), el 1m 14s 572 empleado en la Q3 no solo significó su primera Pole Position en la máxima, sino que además registró un nuevo récord para el trazado de 4,381 metros de extensión.

Más todavía para el joven piloto, siete veces ganador de grandes premios, al convertirse en el Poleman N°100 de la categoría y en el primer holandés en asegurarse la primera posición de parrilla.

