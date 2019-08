Susbielles le pidió al intendente que le ordene a su equipo abandonar la "campaña sucia"

El candidato a intendente Federico Susbielles (Frente de Todos) apuntó nuevamente esta mañana contra el intendente Héctor Gay y su equipo por la difusión de un video en el que supuestamente se da a entender que tiene una vinculación con la toma de tierras en Spurr.

"Me parece importante que el intendente, si no apoya estas cosas, hable con su equipo para que no caiga en estas maniobras", lanzó en diálogo con LU2 apuntando directamente contra el equipo de campaña del mandatario comunal.

En el video se puede escuchar al abogado Leandro Aparicio dando explicaciones sobre la toma de tierras en un audio que tomó estado público antes de la toma de tierras en Spurr, aunque no se confirmó en qué fecha y contexto el letrado dio esas indicaciones.

En la versión editada, se puede escuchar parte del relato del abogado, pero armado de tal manera en el que parece que además de tomar tierras hay que "convocar a Susbielles".

El candidato señaló que el video y el audio están "muy bien editados" y dio por sentado que los únicos capaces de tal construcción son los integrantes del oficialismo.

🚫 Circula un video donde intentan vincularme a la reciente toma de tierras, usando imágenes y audios manipulados. Es una bajeza.



El oficialismo debería estar ocupado en gestionar y en hacer una campaña propositiva. No vale todo. Basta de campaña sucia. pic.twitter.com/FBm1gUud8b — Federico Susbielles (@fsusbielles) August 28, 2019

"Yo voy a seguir construyendo, no vamos a transitar este camino", reflexionó y reforzó que él no está de acuerdo con la toma de tierras y con exponer a las familias de esa manera.