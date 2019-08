Rugby: el día que Universitario ganó uno de sus partidos más importantes

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

Después de perder 82-14 en el partido de ida, la lógica hacía suponer que la visita del tetracampeon Sporting a Universitario de nuestra ciudad sería un trámite.

La edición 2016 del Regional Pampeano había comenzado muy mal para las Pirañas, con 6 derrotas en fila, incluido el clásico frente a Sportiva (55-5).

El equipo dirigido por Horacio Ocampo, Fernando Ramírez y Bruno Dalmau trataba de consolidar una idea de juego, pero la lucha por el momento era contra las limitaciones propias.

Sin embargo en la jornada 7 hubo un quiebre.

En el complejo Héctor Gatica se presentó el irregular Uni de Mar del Plata, que venía de pegar un triunfo grande ante Sociedad Sportiva. El Rojo vio la chance ante el marplatense y se quedó con una victoria que le cambió la cara (26-14). Porque si bien en la fecha siguiente hubo una derrota muy decorosa ante el campeón vigente como visitante (36-16 ante Mar del Plata Club), al regreso hubo otro éxito en casa (32-23 ante Comercial).

Y el sábado 27 de agosto de 2016 llegó el turno de recibir al invicto del certamen: Sporting de Mar del Plata.

La confianza del campeón bahiense se mantuvo y quedó reflejado en un digno primer tiempo: derrota por 12-10. Inclusive la visita concretó otro try al minuto de iniciado el complemento, para alejarse 17-19.

¿Qué pasó luego? Uni se mantuvo en su idea de cuidar la pelota, sin entregarla con el pie y buscando abrir el juego cuando fuera posible. Ahí apareció Milton Bianchi para descontar con un try por afuera. Después un penal de Sebastián Barrera para pasar al frente en un partido ya parejo (20-19, a los 66m). Pero a pesar que no contó esa tarde con dos piezas clave como Juan Nocetti y Eduardo Zapiola, la visita volvió a castigar el ingoal rojo con nuevo try, para pasar al frente 26-20 a 12m del final.

Uni ya tenía en cancha al veterano Matías Garza, aporte de manejo y experiencia muy necesarios en el tramo final.

Barrera volvió a facturar a los palos con otro penal para reducir a tres a tan sólo 7m del cierre. Por entonces el local tenía el control de la pelota y se había volcado al ataque.

En la última pelota "viva" hubo nueva infracción de la defensa de Sporting, pero que Uni decidió no patear a los palos (aseguraba el empate) sino que se apostó todo a un try para el triunfo. Acaso olfateando que la visita no vivía una tarde con todas las luces.

Uni repitió la fórmula que lo había sostenido hasta ese momento: juego de fases y pelota hacia la línea de backs. La guinda llegó a manos de Garza, quien vió que sobraba personal propio y envió un pase largo al extremo, que recibió Gregorio Saenz para definir el try de la victoria, convertido por Barrera.

Fue un final de película, con el público local y plantel saltando y celebrando como en una final.

Las Pirañas hacían historia al ganarle a Sporting por primera vez en ocho años (30-26) y lograban salir del fondo de la tabla.