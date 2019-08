Ojos Locos: "Echarle la culpa al rock barrial de lo que pasó en Cromañón es una miopía histórica"

Martín Martines, vocalista de Ojos Locos, banda de rock con más de 15 años de historia que actuó antes de Callejeros la noche en que se produjo la tragedia de Cromañón, realizó una encendida defensa del llamado “rock barrial” y calificó de “miopía histórica” a los análisis posteriores que responsabilizaron a este subgénero musical por lo ocurrido el 30 de diciembre de 2004.

“Echarle la culpa al rock barrial de lo que pasó es una miopía histórica. Es de mala leche porque es no ver las cosas en el contexto global. Me parece que esas lecturas lo que no quieren es poner la lupa donde hay que ponerla. Creo que hubo un suerte de revancha, de querer caerle a estas expresiones artísticas, pero no era la manera porque en el medio está la vida de 194 personas y el dolor de muchas familias”, expresó el vocalista a Télam.

Además, Martines destacó que lo ocurrido llevó a la banda a “aferrarse a la música” y utilizarla como “principal sostén” y la prueba está en que el grupo pudo continuar con su carrera, grabar varios discos y posicionarse en la escena local.

La prueba de ello son sus constantes presencias en todas las ediciones del Cosquín Rock, sus permanentes shows en distintos puntos del conurbano y sus presentaciones en Capital, que este sábado 31 de agosto, desde la 21, tendrá un nuevo capítulo cuando la banda pise el escenario de Vorterix, ubicado en el barrio porteño de Colegiales, para repasar composiciones de toda su carrera.

“Este show nos encuentra en un momento bisagra a nivel artístico de la banda porque sacamos el disco Tocando mañana en 2017, entonces esta es como la despedida de este material”, explicó Martines, quien anticipó que el año próximo habrá un nuevo álbum del grupo, por lo que el show del sábado “será largo porque habrá un repaso de toda la discografía de la banda”.

Télam: ¿Les resulta más relajado hacer un show con canciones que el público conoce o los obliga a buscarle nuevas vueltas a las canciones?

Martín Martines: Siempre buscamos que la banda suene cada vez mejor y esa búsqueda hace que planteemos nuevos arreglos. Tal vez un tema que tenía un solo de guitarra lo pasamos al piano, o cosas así. Pero al no haber nuevos temas, uno relaja en el sentido que no tiene que estar pendiente de cómo responderá el público.

T: ¿Nota algún cambio en su música desde que ocurrió la tragedia de Cromañón?

MM: Es muy complejo hablar de ese tema. Nosotros siempre encaramos el tema no como algo que le pasó a la banda, sino que nos pasó a todos como personas. Eso te marca para siempre, te da otra visión de la vida, te replanteás vínculos. A nivel personal, pienso que nos hizo crecer, nos puso en otro lado. Nosotros nos aferramos mucho a la música. Ese fue nuestro sostén. Fue nuestra manera de encontrarle un sentido a las cosas. Nos encontramos en un lugar en el que teníamos que tratar de sobrellevar la situación, sacar fuerzas de algún lado para poder ayudar a los demás. A través de la música pudimos buscarle un sentido hacia adelante. Fue un aprender de nosotros mismos y de la música a tratar de sobrellevarlo.

T: Luego de ese hecho hubo una especie de reacción contra el “rock barrial”. ¿Qué opina al respecto?

MM: En principio, creo que el rock en todas sus épocas fue barrial. Si ves la historia, Almendra se formó en un barrio, por nombrar un caso. Con el tango también pasó. Son expresiones de artistas que quieren contar lo que pasa alrededor, en la calle, en la esquina. Entonces, ya plantear rock barrial como algo peyorativo, esas estigmatizaciones del género es de mala leche. Hay que mirar el cuadro completo para analizar Cromañón. Hay que ver qué paso en la última parte de los 80 y los 90 y cómo los jóvenes fueron los principales marginados en aquellos años. Los jóvenes buscan un grupo de pertenencia y en esos momentos lo encontró en un fenómeno masivo como era el rock. Al haber un deterioro en la sociedad, eso repercute en la cultura, en las expresiones artísticas. Por eso hay que ver todo el contexto.

T: ¿Sentís que pudieron plantear todas estas cosas desde sus canciones?

MM: Nunca quisimos utilizar la tragedia de Cromañón como publicidad de la banda, ni somos de bajar una línea editorial al público. Lo hacemos más desde el lado poético. Todos nuestros discos vienen con una cita de un escritor. En nuestros discos vas a encontrar citas de Italo Calvino, Jean Paul Sartre o Julio Cortázar. Ahí hay una pista para el que quiere saber un poco más que pensamos. Se puede buscar por ese lado. (Télam)