De África a Río Negro: la mirada de una fotógrafa maragata llegó a la casa de Gobierno

A fines de 2105 la reportera gráfica maragata Evangelina "Peque" Martínez viajó a Angola para retratar la vida cotidiana de la población en el marco de una misión salesiana como voluntaria.

A su regreso -seis meses más tarde- imprimió el libro "Cuando Das...Amas" en el que incluyó una selección de las imágenes más representativas de esta experiencia -acompañada por breves textos- y se encargó de presentar una muestra por toda la provincia de Río Negro, en una labor en la que unió su pasión por la fotografía y su profunda fe.

En ese lapso hasta pudo cumplir su sueño de conocer al Papa Francisco, en el Vaticano.

Ahora, luego de mucho rodar, la exposición llegó hasta el patio Colonial de la casa de Gobierno rionegrina y allí se quedará hasta el 15 de setiembre.

Se la puede visitar y recorrer de lunes a viernes, de 8 a 14, con entrada libre y gratuita.

"El tiempo vivido en el africano me enseñaron a valorar la vida, me cambió la cabeza, porque no valoramos muchas cosas que vivimos como la libertad de expresión, los derechos humanos y vivir en democracia; y que allá todo eso no existe”, dijo Evangelina.

La reportera, con su libro y su fotos buscó contar su experiencia para sembrar, contagiar y multiplicar el amor al prójimo.

"Después de mucho tiempo de intentarlo, cumplí mi sueño de poder recorrer la provincia con esta muestra", expresó la Peque en la inauguración de la exposición en el salón Gris del edificio gubernamental rionegrino.

"Todas las cosas que surgieron después de “Cuando das… amas” son maravillosas”, aseguró.

La ministra de Turismo, Cultura y Deporte, Martha Vélez, encabezó la presentación, junto al secretario de Cultura, Ariel Ávalos.

En la inauguración acompañaron con una exposición el Fondo Editorial Rionegrino y el Mercado Artesanal, mientras que los ensambles de la Filarmónica de Río Negro deleitaron a los presentes.

La ministra Vélez destacó la muestra y felicitó a su autora, al mismo tiempo que señaló que “es un orgullo enorme poder acompañar esta exposición y que recorra toda la provincia, porque atraviesa no solamente lo cultural, sino también lo educativo y la fe”.

Ariel Avalos sostuvo que “esta acción forma parte de las políticas públicas del Ministerio de lograr la federalización de cada uno de los proyectos, que implica generar una profunda reflexión de la sociedad en la que vivimos”.

La autora

Evangelina Martínez nació en Carmen de Patagones el 28 de agosto de 1978.

Es reportera gráfica, socia de Argra (Asociación reporteros gráficos de Argentina) y trabajó en medios gráficos locales y regionales de Río Negro, Neuquén, Catamarca, Bahía Blanca, en revistas de turismo sobre Patagonia Argentina y en medios gráficos digitales de Argentina, Angola e Italia.

Es autora de “Cuando das... Amas” libro de relatos de voluntarios misioneros salesianos en Angola, África (2016) y ganó el concurso fotográfico de la revista Mundo Negro de Madrid (2017).

En la actualidad vive en la Comarca Viedma Patagones como reportera gráfica free lance (La Nueva – Diario Río Negro).