“Cuando Soldano marcó el gol, automáticamente me acordé del que hice con Olimpo en 2010”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

No sé si es como dicen, que el destino está marcado, pero que te hace revivir situaciones curiosas y hasta insólitas, no tengo dudas.

El último domingo, Franco Soldano, delantero de Boca, señaló el gol más rápido de la actual Superliga Argentina de Fútbol. Fue a los 18 segundos, frente a Banfield, en el estadio Florencio Sola y en el arco que da a calle Granaderos. El partido terminó 1-0 para el xeneize.

¿Saben qué? Alejandro Darío Delorte tardó el mismo tiempo para vulnerar la valla del “Taladro” el 8 de agosto de 2010, también en ese marco, aunque el tanto del “Flaco” fue de cabeza tras perfecto centro de Diego Galván.

“Cuando Soldano marcó el gol, me acordé enseguida, miré el tiempo que iba y no lo podía creer. Era el primer partido del torneo (Apertura 2010), Olimpo venía de ascender después de haber sido el campeón de la B Nacional. Jugamos a un horario raro, a las 11 de la mañana, y habíamos presentado una formación con la base de lo que había quedado, porque, como solía suceder en el club, no habían ingresado todos los pases de los refuerzos en tiempo y forma”, rememoró el “Lungo” de Cabildo antes de contar, con lujos de datalles, como fue la jugada y el cabezazo demoledor.

“Diego Galván agarró la pelota en la mitad de la cancha, levantó la cabeza y me pinchó el balón entre los dos centrales; gané por mi altura y la puse cruzada lejos del arquero Bologna. Nos pusimos rápido en ventaja, pero Banfield fue más y en ese primer tiempo nos dio vuelta el marcador con un gol de penal (Walter Erviti) y otro de un delantero que había entrado por un compañero lesionado (Cristian García reemplazó a Marcelo Carrusca)”, expresó el máximo artillero del aurinegro en la elite del baolmpié nacional.

Esa conquista fue especial para Delorte, y explicó por qué...

“Fue el último gol que señalé en Primera con la camiseta de Olimpo”.

Ese día, Olimpo, dirigido técnicamente por Omar De Felippe, formó con Tombolini; Casais, Mosset, Bianchi Arce, Villanueva; Galván (Furch), Brum, David Vega, Rolle (Martín Aguirre); Castillón y Delorte.

Banfield, cuyo entrenador era Julio Falcioni, entró con: Bolgna; Barraza (Ladino), Víctor López, Bustamante, Dos Santos; M. Quinteros, S. Romero, Carrusca (C. García), Ervitti; Barrales (F. Ferreyra) y Sardella.

Video: el gol de Delorte

Video: el gol de Soldano