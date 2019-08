Escenario político: El sensible olfato de la Justicia ante los cambios en el poder político

Escenario político es una serie de análisis en el marco del año electoral. En este caso, el sensible olfato del Poder Judicial ante los cambios en el poder político.

Conceptos:

* Esta semana se conocieron dos fallos que alivian a funcionarios del gobierno anterior e inquietan al actual.

* La Cámara Federal de Buenos Aires anuló los procesamientos de Julio de Vido, Ricardo Jaime, José López, Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi en la investigación por presunto pago de coimas con el soterramiento del tren Sarmiento en el ámbito metropolitano.

* A su vez, en el marco de la misma causa, anuló el beneficio de la falta de mérito a diversos empresarios, entre ellos, Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. La justicia de primera instancia deberá revisar todo el proceso ya que la Cámara considera que es necesario profundizar los argumentos antes de avanzar con procesamientos y faltas de mérito.

* Por otra parte, ese tribunal habilitó que avance la investigación sobre una multimillonaria deuda que mantiene el grupo empresario Macri con el Estado por el manejo del Correo Argentino, expediente en el cual se encuentra involucrado el primer mandatario.

* Si bien no está en discusión la existencia de deuda, la polémica gira en torno al monto. Entre lo que pretende pagar la empresa y lo que la fiscalía considera que debería abonar hay una diferencia superior a los 4 mil millones de pesos.

* Esta semana, consultado en el Canal C5N sobre ambas causas, el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, declaró que no conocía a fondo los casos pero que sí entendía con claridad la lógica de la corporación judicial y, por lo tanto, podía afirmar que "el Poder Judicial tiene un olfato muy sensible a los cambios de poder", en alusión al resultado de las PASO.

* Uno de los grandes desafíos del próximo gobierno, sea cual fuere, es garantizar la igualdad ante la ley, principio elemental de cualquier democracia republicana. ¿Lo podrá lograr? ¿Lo podremos lograr como sociedad?