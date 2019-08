“Pido disculpas, pero es lo que me sale”, dijo Juan Cruz Marini

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

Sportivo Bahiense-Bahía Basket tuvo condimentos de playoffs. De por sí el Eladio Santos es un estadio incómodo para los rivales de turno. Y anoche se lo hicieron sentir no sólo al equipo visitante sino en especial a Juan Cruz Marini, uno de los goleadores de la noche (26 puntos) en la victoria de Bahía.

“En el primer tiempo siempre nos cuesta, los rivales nos juegan duro... Por ahí un poco más de lo normal según se juega en otros partidos. Muchas veces salen partidos friccionados, en los que hasta que no encontramos la claridad corriendo o con buenos tiros abiertos se dan trabados”, explicó.

Bahía llegó a estar 19-10 abajo en el primer cuarto (lo perdió 23-15) y perdió por 11 en un pasaje del segundo.

“Ellos tuvieron un buen primer tiempo, tuvieron un goleo muy alto, la metieron y se pasaron bien la pelota. Son un buen equipo. Y nosotros tomamos muy buenos tiros aunque no pudimos convertir. Pero nos mantuvimos en lo que veníamos llevando a cabo, porque metimos 43 puntos en el primer tiempo. Nos faltaba ajustar atrás y tener un poquito más de efectividad, que sobre el tercero se nos dio. Con buena diferencia pudimos jugar tranquilos, sin necesidad de pensar en la fricción del juego y en lo externo”, contó Juan Cruz, a quien le hicieron sentir rigor defensivo y por lo que regaló algunas “dedicatorias” tras alguno de sus aciertos de 3.

Joaquín Tuero prepara la jugada ante la marca de Ezequiel Paz.

-¿Para Bahía Basket cada partido es un rendir examen frente al resto de los equipos?

-No, no venimos a rendirle cuentas a nadie. Venimos a hacer lo que practicamos en la semana. Nos estamos preparando para otro torneo, es la realidad, pero esto nos sirve de prueba para competir y no estancarnos en los entrenamientos. Venimos a probar lo que hacemos en la semana, las situaciones de defensa y ataque, las situaciones especiales, en el nuevo método que estamos teniendo de staff técnico y es todo una prueba. La competencia está buena, es dura y con buenos equipos y siempre se dan muy buenos partidos. Lo disfrutamos. A veces lo sufrimos un poco porque nos enojamos de más, no te voy a mentir, pero la mayoría del tiempo se disfruta y está bueno que podamos formar parte de la ABB.

-Sos un jugador que siente y vive el básquet de manera enérgica y temperamental. Pero ante Sportivo, ¿Hubo un poco más de adrenalina?

-Sí, no lo voy a negar. Contra Sportivo siempre me pasa. La gente me lo hace sentir así, la verdad no sé por qué. Y es la forma que me sale de responder, festejando algún gol de más o haciendo alguna seña de más, que no está bueno. Y pido disculpas, pero es lo que me sale. Soy un jugador temperamental, como dijiste. Juego al cien por cien. Vengo de un club donde se juega así, donde te criás así y soy así desde que soy U13 y jugaba en la selección de Bahía y en la de Provincia hasta hoy que estoy en Bahía Basket. Y no lo voy a cambiar porque sino, no juego en ningún lado. Pero cuando la gente me lo hace sentir, respondo según cómo esté ese día. Hoy (por anoche) fue así, jugando duro...

-Y con triples... (NdR: metió 7 de 9).

-Y con goleo que fue lo bueno. Pero siempre tratando de estar calmado. Por eso muchas veces me sacan para respirar, para que vuelva al juego y que no me saque. Y eso es muy bueno desde el staff.