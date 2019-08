Al entrenador de Boca le preguntaron por las críticas y recordó una anécdota con Ledo, tras el ascenso de Olimpo

Boca consiguió un gran triunfo esta noche ante Liga de Quito, como visitante, y dio un gran paso hacia las semifinales de la Copa Libertadores.

El "Xeneize" se impuso por 3 a 0 en la altura y definirá la llave el próximo miércoles en La Bombonera.

Tras el partido, el entrenador Gustavo Alfaro fue consultado por las críticas recibidas por viajar a Quito dos días antes del partido y cómo esto podía repercutir en el rendimientos de los jugadores.

Al responder, el DT recordó una anécdota con el expresidente de Olimpo, Jorge Ledo, y explicó el procedimiento de su cuerpo técnico para la adaptación a la altura de Quito.

"Escuché muchas cosas que no me parecieron justas, que me parecieron hasta ingratas. Pero no me sorprende porque toda mi vida fue así, desde ascendí con Olimpo de Bahía Blanca, el presidente festejamos una noche y al día siguiente me echó. Me dijo que no tenía nivel para dirigir en Primera y me tuve que ir. Siempre me pasó: nunca di la talla en el lugar donde estoy, siempre es como que me queda grande todos los equipos que voy a dirigir", contó Alfaro, quien consiguió el primer ascenso de Olimpo a la elite del fútbol argentino.

"Yo lo único que sé hacer es callarme la boca y trabajar, no sé otra manera de demostrar las cosas. A mí lo único que me importa es lo que piensan y sienten los jugadores", agregó el DT.

Por otra parte, el orientador "felicito al plantel por el partido que ha jugado y por haber ganado en un lugar muy complejo".