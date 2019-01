Alfaro reveló detalles de su paso y salida de Olimpo: "El presidente me dijo que no tenía nivel para Primera"

El flamante técnico de Boca, Gustavo Alfaro, contó en una entrevista con la CNN algunos detalles no tan conocidos de sus 2 pasos por Olimpo en Bahía Blanca y que llamaron la atención de muchas personas.

Se refirió a un paso de 22 días en el aurinegro y a su regreso luego para lograr ascender en 2001, además de cómo el presidente Jorge Ledo le dijo que no tenía el nivel para quedarse y dirigir a Olimpo en Primera División.

Según Alfaro, la primera vez que llegó a Olimpo fue Ledo y le intentó "imponer cosas" y armarle el equipo.

"Le dije que para no tener problemas más adelante, termináramos ahí mismo la relación, que en esas condiciones no podía trabajar", contó.

Pero luego tuvo su revancha.

"Cuatro años después me vino a buscar ese mismo presidente para dirigir a Olimpo en la B Nacional. El club estaba muy comprometido con el descenso. De 25 equipos, se iban 7 al descenso y Olimpo estaba 24°. Entonces le pregunté al presidente. '¿Ahora quién arma el equipo?'. Él me dijo que yo. Entonces le pedí que sólo se ocupara del presupuesto y de sus cosas", relató Alfaro.

Y sentenció: "Lo concreto es que no sólo nos salvamos del descenso sino que ascendimos a Primera División. Festejamos, lloramos en el vestuario y al día siguiente el presidente me citó en su casa. Yo pensé que era para felicitarme. Pero no. Me dijo que yo era el mejor entrenador del Nacional B, pero que no tenía nivel para dirigir en Primera. Entonces, me manifestó que me fuera en ese momento, porque si no me tendría que despedir en la sexta fecha".

Alfaro se fue de Olimpo y al año siguiente llegó a Quilmes, donde volvió a lograr un ascenso y luego sí se quedó para dirigir al cervecero en Primera.

Más tarde pasaría a San Lorenzo, Arsenal, Rosario Central, Tigre, Gimnasia de La Plata, Huracán y finalmente Boca.

El técnico consiguió 4 títulos con el equipo del Viaducto: Copa Sudamericana 2007, Clausura y Supercopa Argentina 2012 y Copa Argentina 2013.