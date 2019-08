El tenista coreano que hizo historia: "La gente se burló de mí por mi discapacidad"

"Si te esfuerzas, puedes hacer cualquier cosa", sostuvo el tenista coreano Duckhee Lee Corea del Sur, tras convertirse en el primer jugador hipoacúsico en ganar un partido en el circuito profesional ATP.

El actual N°212 del planeta sacó pasaje a la segunda ronda del ATP 250 de Winston Salem (Estados Unidos), luego de vencer al suizo Henri Laaksonen por 7-6 (4) y 6-1.

Lee, de 21 años, tiene una discapacidad auditiva desde los dos años, pero eso no le impidió convertirse en tenista profesional.

"La gente se burló de mí por mi discapacidad. Me dijeron que no debería estar jugando. Mi mensaje para las personas con discapacidad auditiva es no desanimarse", declaró el coreano en una entrevista para los medios oficiales de la ATP.

Durante los partidos, como no puede escuchar los fallos del umpire ni los de los de los jueces de línea, Lee se comunica con ellos mediante señales y gestos para saber si una pelota fue buena o se fue.

El polaco Hubert Hurkacz será el próximo rival de Lee en Winston Salem, uno de los torneos preparatorios para el US Open, último Grand Slam del año. (Télam y La Nueva.)