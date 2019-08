El Puma Rodríguez: "Quiero llevar mi testimonio de supervivencia al mundo entero"

El cantante venezolano José Luis "El Puma" Rodríguez, quien superó recientemente un muy delicado cuadro de salud tras someterse a un doble trasplante de pulmón llegará a Argentina para presentar "Agradecido Tour 2019" y señaló que quiere transmitir su "testimonio de supervivencia" al "mundo entero".

El artista se presentará el próximo sábado 24 de agosto en el Teatro Gran Rex con el mencionado espectáculo con el cual ya visitó las ciudades de Bogotá, Miami, Guatemala, El Salvador y Santo Domingo.

"Agradecido Tour 2019" surgió de su gran motivación espiritual por celebrar junto al público la oportunidad de volver a cantar y divulgar su testimonio de supervivencia, una historia inspiradora que combina tres factores esenciales: su gran fe en Dios, los avances en investigación para la regeneración celular al servicio de la salud y el desempeño de un equipo médico de alto nivel.

En el año 2000, a José Luis Rodríguez diagnosticaron una fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad crónica que causa cicatrices progresivas en los pulmones y dificulta la respiración y, en medio de sensibles desmejoras en su calidad de vida y su capacidad respiratoria, un doble trasplante de pulmón era la única posibilidad de curación y supervivencia.

En 2017, a los 73 años del cantante y tras más de una década de padecimiento, "El Puma" debía seguir resistiendo hasta tener un donante y, atendiendo esa urgencia y motivado por una amistad de más de veinte años, el empresario farmacéutico Raimundo Santamarta le ofreció la fórmula de un nuevo suplemento dietético con Glutatión -creado por él mismo- confiado en que le permitiría soportar la espera de la eventual intervención quirúrgica.

"Le doy gracias a Dios por el milagro, a mi esposa, mi familia, al donante y su familia, a los médicos, y a mi amigo Raimundo Santamarta, quien fue vital para mí", reflexionó José Luis Rodríguez, quien señaló: "Quiero llevar mi testimonio de supervivencia al mundo entero".

El artista comentó además: "Un día Raimundo fue a mi casa y me dio un producto que me ayudó a esperar el trasplante, me explicó que tomándolo mi cuerpo estaría en una mejor condición física hasta el día en que se consiguiera un donante. Él ideó este producto que ayudó mucho a mi sistema inmunológico", reveló.

El cantante fue operado en diciembre de 2017 con éxito del doble trasplante de pulmón, intervención que fue realizada por el equipo médico del Jackson Memorial Hospital de Miami, centro de salud que le salvó la vida ese mismo año.

En tanto, Raimundo Santamarta, quien acompaña el testimonio de supervivencia del artista en su gira por Latinoamérica y en el videoclip Agradecido, es un empresario hispano-venezolano, con más de 42 años de experiencia en la industria farmacéutica, creador de GlutaDose.

El mencionado producto se realiza en el laboratorio de Santamarta en los Estados Unidos donde perfeccionó una serie de fórmulas basadas en Glutatión, bajo la premisa de fortalecer la salud desde las células.

Según se informó, este producto está destinado a mejorar la calidad de vida de las todas las personas, con énfasis en los pacientes que esperan trasplantes, con afecciones inmunológicas o sometidos a tratamientos agresivos contra el cáncer, entre otras condiciones de salud. (NA y La Nueva.)