Miles de gritos de horror inundarán las calles y las retinas puntaltenses

Sumido en una oscuridad agobiante, un hombre de 47 años golpea con desesperación la tapa de su ataúd cerrado y enterrado. Así comienza el video de 59 segundos que hizo que hoy exista 1000 Gritos, el festival de cine fantástico y de terror que empieza esta tarde en la Sociedad Española.

“Al video lo hice cuando estudiaba Emprendimientos Audiovisuales en la UPSO. Lo pasaron por Canal (a), lo mandé a varios festivales nacionales e internacionales y quedó. Entonces pensé que estaría bueno hacer algo así en mi ciudad”, cuenta el puntaltense Matías Sánchez (38), director de 1000 Gritos. De esa manera y con la ayuda de amigos, arrancó en 2012 la primera edición del festival, que fue su trabajo de tesis final.

Matías es fanático del cine de terror desde chico: “Tenía 8 años y mi papá me compraba revistas de Freddy Krueger o Jason porque me encantaban. O me dejaba alquilar 3 o 4 películas en el videoclub y me pasaba el fin de semana mirándolas. Lo que sí me daban miedo eran películas como ‘La profecía’”.

Del género, prefiere lo viejo, como “Re-animator” (1985), “Holocausto caníbal” (1980), o los directores de giallos italianos, como Darío Argento y Mario Bava. “De las de ahora, me gusta ‘Mandy’ (2018), con Nicholas Cage —dice—, pero en general el cine comercial es medio repetitivo.”

Matías es el programador de la muestra nacional y de los cortos que compiten, pero no es el único que trabaja para el festival: “1000 Gritos existe porque somos muchos amigos y cada uno hace una parte: Stefano Puliafito, mi hermano Tómas, Victoria Morales, Sol Obregoso, Marcelo Toy, Florencia Cano, Pablo Sánchez y Micaela Duarte”.

Marcha zombi

El festival empieza a las 16, con una Zombie Walk desde la plaza Belgrano. Es a beneficio del comedor Nudo a Nudo y se reciben juguetes en buen estado. Los participantes arrastrarán sus cuerpos en descomposición por el centro puntaltense hasta la sede de la Sociedad Española (Bernardo de Irigoyen 139). Ahí se harán las proyecciones, que arrancan a las 17 cuando lleguen los muertos vivientes de la marcha.

“El festival es para todo el público, no solo para entendidos. Hay cortos de todo tipo: cómicos como uno en el que hay Ricardos Arjonas zombis, o de animación como ‘Genesys One’, del bahiense César Turturro”, cuenta Matías.

Abre la muestra Gritos de España, con cortometrajes de la madre patria programados por el cineasta Fran Mateu, director del festival FantaElx de Alicante; le sigue un taller de guión, la primera tanda de cortos de la competencia nacional y el largometraje “Abrakadabra”, de Lucinano y Nicolás Onetti.

Mirá todo el cronograma

“Está hablada en italiano y se ve como una película de los 70. Ya fue editada en Europa”, cuenta el director de 1000 Gritos. Después habrá más cortos y el recital de Gatos pandilleros, en el bar de Humberto 376.

El domingo arranca a las 16 con el taller “Filmá un corto de terror con tu celular” y luego pasan el largometraje “Punto muerto”, de Daniel de la Vega.

“Es como los casos de Agatha Christie, donde no sabés quién es el asesino, y está hecha en blanco y negro”, describe Matías. Le siguen la segunda parte de la muestra de cortos españoles, invitada con una selección de falsos trailers, cortos, cortos y más cortos y la entrega de premios.

El jurado está compuesto por Nicolás Onetti (de Azul, director, productor y guionista), Rocío Rocha (bahiense, trabaja para festivales como el de Cine de Mar del Plata y conduce el podcast Final Girls) y Christian Giambelluca (bahiense, conductor del programa de “Noche alucinante”, por radio Vórterix). Además del premio del jurado y el del público, Gui.ar distinguirá al mejor guión.

Son unas 12 horas de proyecciones, con más de 30 cortos y largometrajes. El póster del festival de este año es una nave espacial estrellada en el medio de la plaza Belgrano, en una noche de luna llena. ¡Ojo! Hoy hay luna llena.