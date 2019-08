La Justicia confirmó la condena a Nahir Galarza por el crimen de Pastorizzo

Nahir Galarza deberá cumplir la condena a prisión perpetua que le impusieron por el crimen de Fernando Pastorizzo, cometido en 2017, según confirmó hoy la Cámara de Casación Penal de Concordia.

La Cámara rechazó el pedido de la defensa para que el hecho sea considerado un "homicidio culposo", informaron fuentes judiciales.

Hace un año, Nahir confesó que mató a Pastorizzo "por accidente" y aseguró que no eran novios.

"No sé cómo describirlo. Se me puso la mente en blanco, no sabía qué hacer. Tenía la mente como apagada. Estaba desesperada y nerviosa. No sé cómo explicarlo, ojalá supiera cómo hacerlo", sostuvo la joven ante los jueces en aquella oportunidad. (Télam y La Nueva.)