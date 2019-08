Jorge Moore: el elegido

Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

Reconvertido desde hace tiempo en una avenida empedrada de Bahía Blanca, la realidad menos conocida de Jorge Moore es que fue un hombre de carne y hueso, un vecino de la ciudad, un hacedor que fue elegido cinco veces intendente municipal y que pudo cumplir, algo poco frecuente en nuestra historia, todos y cada uno de esos períodos.

Nativo del partido de San Vicente y descendiente británico, llegó a la región en 1880, con 23 años de edad, para dedicarse a las tareas rurales en campos de su propiedad en Sierra de la Ventana y Coronel Dorrego. Al poco tiempo se estableció en Bahía Blanca, fundando con Angel Brunel la primera casa de consignación de frutos del interior.

En poco tiempo se convirtió en un referente de la vida social y política local, uno de los fundadores de la Unión Cívica, del club Argentino y de la Sociedad Rural.

En enero de 1895, a sus 37 años, fue elegido intendente municipal, cuando el cargo se ejercía durante dos años.

Fue reelecto en 1901, en 1907 y en 1909. Ese último año tuvo una intensa actividad, inaugurando el parque de Mayo y adquiriendo las tierras donde se emplazaría el teatro Municipal.

En 1922, con 67 años, fue elegido por quinta vez, completando su mandato en 1924.

Cuando parecía que su vida política había terminado, el presidente Marcelo Torcuato de Alvear le ofreció el cargo de gobernador del territorio de La Pampa, distinción que ejerció hasta que su salud se lo permitió.

Regresó entonces a Bahía Blanca, donde murió el 8 de octubre de 1929.

Velado en el hall del palacio municipal se aseguró entonces que su figura patriarcal “sería legendaria en la ciudad".

Sus restos descansan en el cementerio local . La placa que mármol que cubre su nicho lleva la leyenda “For ever with the Lord”.