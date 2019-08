Casi 7.000 personas le pusieron color y calor al “Día del Niño” en el predio de la AEC

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

Como ya es tradicional, los más chicos tuvieron su tarde ideal con el festejo del Día del Niño en el predio “Ezequiel Crisol” que la Asociación Empleados de Comercio cuenta en Aldea Romana.

Casi 7.000 personas se hicieron presentes en una hermosa jornada. Allí, los padres vieron como sus hijos disfrutaron de juegos y regalos, y compartieron más de 4 horas a pura diversión, además de recibir permanentes agasajos.

Para Daiana Celaya, coordinadora del evento, la felicidad fue el común denominador de una tarde distinta para todos los afiliados y su grupo familiar.

“Estoy feliz porque todo salió tal cual lo planeado. Superó ampliamente nuestras expectativas, desde la organización hasta la presencia de público, con una multitud que acompañó a los más chicos”, dijo Daiana Celaya.

El recibimiento a los invitados se realizó a partir de las 14.

“Cada hijo de afiliado que ingresó al predio se llevó regalos, golosinas, además hubo importantes sorteos, también juegos infantiles y una kermesse que fue una maravilla. Todo se pudo hacer con altura por la buena coordinación de nuestro grupo de trabajo, desde la comisión directiva hasta los colaboradores y los delegados”, afirmó.

“Luego se dio lugar a los juegos en el Salón Evita. Hemos superado el número del año pasado, que rondó las 6.000 personas”, señaló.

En el interior participaron las maquilladoras de Altesa By Duran acompañando el desarrollo de cada uno de los juegos allí instalados de manera permanente, en tanto que en el exterior tuvo desarrollo la tradicional kermesse animada por Walter Mele, su grupo de profesores y la colaboración del grupo scout Coronel Ramón Estomba.

Los muñecos de Disney complementaron la escena, al igual que Frozen y el Hombre Araña, zanquistas y malabaristas.

La agradable temperatura y el viento fueron propicios para la barrileteada, uno de los momentos más lindos vividos al aire libre.

“Fueron 400 barriletes desplegados en gran parte del predio. Sin dudas un colorido inusual. Los chicos se prendieron y disfrutaron muchísimo”, contó Celaya.

Los barriletes fueron provistos por la AEC.

“También hubo una exposición de libros (El Quijote) y otra de autos antiguos de la marca Ford (Club Ford Raza Fuerte) con la presencia de 14 unidades”, remarcó.

Los exploradores de Don Bosco Batallón 62 “Ceferino Namuncurá” animaron con su música, para luego dar paso a la tradicional chocolatada con bollitos.

La chocolatada estuvo a cargo del Batallón de Comunicaciones 181 y entre los presentes se consumieron unos 6.000 litros.

Pasadas las 17, los chicos ingresaron al salón Borlenghi donde tuvo lugar un show sorpresa animado por el artista Odín, un artista que consigue mezclar a la perfección sus mejores números de malabares con las acrobacias más atrevidas. Todo esto acompañado con grandes dosis de humor y música que invita a la diversión.

“Es maravilloso observar las caritas de los niños y la atracción que sintieron para cada acción que desplegó el artista. Fue una sensación muy linda, con todos sonriendo y aplaudiendo el espectáculo”, dijo Celaya.

Deber cumplido

Como toque final de una tarde magnífica, tomó la palabra el secretario general de la Asociación Empleados de Comercio, Miguel Aolita, quien agradeció la presencia de todos los niños y sus familias y llevó a cabo un sorteo especial para 22 niños entre los presentes.

“Sin el apoyo de los afiliados y de los hijos, lo más privilegiado que puede tener un compañero, de nada serviría semejante esfuerzo. Año tras año nos van sumando una obligación de superarnos, porque la concurrencia es increíble. Además, ver a los padres jugando de la misma manera que sus hijos es algo que quedará para siempre en el recuerdo de todos”, dijo Miguel Aolita.

“El agradecimiento es para todos. Desde los Scouts, las bandas que participaron, los enfermeros, al Ejército que nos prestó la cocina de campaña y nos cocinó el chocolate para todos. También los animadores de los espectáculos y todo el grupo de colaboradores, profesores y de nuestra comisión directiva, que siempre está ayudando a que no falte nada”, sintetizó Aolita.

Como dato anecdótico ingresaron más de 1.500 autos al predio y se hicieron 20 viajes de colectivos que trasladó a la gente desde el centro de la ciudad.

“Ingresaron casi 7000 mil personas. Y no me quiero olvidar de los empleados del predio, de OSECAC, de los consultorios y de las farmacias. Hubo más de 250 personas abocadas a tareas específicas para llevar adelante el evento”, manifestó.

Además de los regalos que recibieron al ingresar al predio, se anexaron sorteos con premios donados por distintas empresas: 22 para hijos de afiliados de AEC y 2 para hijos de afiliados de la Mutual Mercantil.

Por caso, hubo dos 1er premio compuestos por una Play 4 con un reloj Reims. Y dos 2do premio, que se llevaron una Tablet y un reloj Reims.

El tercer premio consistió en consola de juego más reloj Reims; el cuarto una silla de escritorio más reloj Reims y el quinto una bicicleta rodado 26 más reloj Reims.

El sexto, por su parte, una lámpara de habitación más reloj Reims y el séptimo un camión Duravit más reloj Reims.

También se sortearon zapatillas, peluches, auriculares, lentes de la óptica gremial, libros, ropa y perfumes, entre otras cosas.

La fiesta ya quedó atrás y las miradas estarán puestas en los preparativos del próximo año, pero no habrá descanso porque le próxima cita será en septiembre, con el tradicional agasajo para todos los jubilados de la AEC.

Para ir al teatro a disfrutar de los mejores artistas

Se acercan buenos motivos y presentando el carnet de afiliación a la Asociación Empleados de Comercio (AEC),en la boletería acceso al teatro Don Bosco, los afiliados al gremio recibirán un 10% de descuento. La referencia es para las obras que tendrán lugar durante el presente mes en Rondeau 117. Las entradas se podrán conseguir de lunes a sábado de 16.30 a 20.30.

-Rotos de Amor. El 24 de este mes en el teatro Don Bosco. El elenco conformado por Ricardo Hugo Arana, Víctor Laplace, Osvaldo Laport y Pepe Soriano. Se presenta en gira nacional para llenar de risas y carcajadas a todo el país, una divertidísima comedia que de manera tierna habla del amor y sus desencuentros.

-“I Like Luly” Stand Up. El 25 de este mes en el teatro Don Bosco. Fue nominado a mejor espectáculo de Stand Up en los premios Estrella de Mar: Pablo Angeli vuelve con “Luly” en lo que va a ser su mejor show de Comedia: Luly Comedy Star.

-Soledad, La Gringa. El 30 de este mes en el teatro Don Bosco. Lleva realizados más de 2500 shows en Argentina y en el exterior con exitosas giras por todo el mundo. En la actualidad está grabando su nuevo álbum, que cuenta con la producción de los multipremiados Carlos Vives y Cheche Alara.