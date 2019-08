La música Paula Maffia abrirá el show que Patti Smith dará en Buenos Aires

La cantante e instrumentista Paula Maffia será la encargada de abrir el show de Patti Smith, que se presentará por tercera vez en el país acompañada por su banda The Horses, el jueves 21 de noviembre en el estadio Luna Park.



Con más de 15 años de trayectoria Maffia lleva adelante un proyecto en solitario y otro con su power trío Paula Maffia & Sons, acompañada por Nahuel Briones y Lucy Patané.



Fundadora de La Cosa Mostra y del ensamble de mujeres Las Taradas, la multifacética artista local lanzó en 2015 su disco debut en formato solista, “Ojos que ladran”, y en abril pasado “Polvo”, su segundo trabajo.



Por su parte, Smith estará acompañada por su hijo Jackson, en guitarra; el bajista Tony Shanahan; el guitarrista Lenny Kaye y el baterista Jay Dee Daugherty, estos dos últimos compañeros de ruta desde los años '70.



La responsable de éxitos como Because the night y People have the power estuvo el año pasado en el Centro Cultural Néstor Kirchner, donde el 28 de febrero y el 1 de marzo habló sobre sus influencias literarias y brindó un set acústico.



Smith, surgida en la escena musical de Nueva York de mediados de los '70 recitando poesía acompañada por una guitarrista, debutó en la Argentina en 2006, en el Festival BUE, donde compartió cartel con Beastie Boys. (Télam)