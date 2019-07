El relato sobre el cambio del servicio de trenes que se hizo viral

Un relato sobre el cambio del servicio de trenes que conecta a Bahía Blanca con otras localidades se hizo viral en las redes sociales.

Lo escribió Bjork Eulberg, una usuaria de Facebook que se describe como "la bahiense que vive en Berlín".

La chica cuenta que había dejado de tomar trenes, que además de sucios y rotos, circulaban por vías en muy mal estado. Y que ahora decidió volver a este medio de transporte por los altos costos de los pasajes de avión y colectivo.

En esta oportunidad tomó un tren entre Bahía y Constitución, y se llevó una grata sorpresa: todo limpio, ordenado, seguro, con comodidades.

"La gente merece saber que hay un medio de transporte seguro y confiable, que brinda un excelente servicio a un precio mucho más accesible que la competencia", dice en una parte del relato.

El texto tiene más de mil compartidos y cientos de comentarios que dicen que los trenes "están muy buenos", que "hay que cuidarlos" y que son "un orgullo".

A continuación el texto completo:

¡Hola a todos! Acá, la bahiense que vive en Berlín, reportando sobre nuestro último viaje en tren.

No sé bien en qué fecha dejé de usar el tren para el tramo Bahía Blanca - Constitución. Lo que sí me acuerdo es del viaje en el que dejé de hacerlo. No fue que sacaran los camarotes, ni que los baños fueran un asco, siempre sucios, aguantando para no ir.. tampoco fueron las ventanas rotas, que en clase turista la temperatura del tren era la misma que en el exterior, llueva, nieve o truene. Fueron las vías, en un estado tan deplorable, que recuerdo mi última noche en tren y en la memoria, aún me duele la espalda. Las vías eran tan malas, que el vagón iba como a los saltitos. Poesía pura. Salvo por el hecho que a los saltitos también íbamos todos los pasajeros. Me acuerdo ir dormida, mi cuerpo elevándose en el aire, suspendido como una pluma de 60 kilos, "vuelo".. y después, el aterrizaje forzoso.. mi espalda contra el asiento de piedra. Así, una y otra vez, cada una hora o dos. Durante las 15/16 horas que llevaba ese trayecto..

Estoy segura que no fui la única en dejar de viajar en tren en ese momento..

Pasaron muchos años, escuché que los arreglaron, pero la verdad es que ni se me pasó por la cabeza intentar revivir semejante experiencia...

Hasta hoy. Ahora mismo.

Flybondi y LATAM dejaron de volar a bahía, y los precios de Aerolíneas Argentinas están por las nubes.. 3500 $ por persona y sin equipaje incluido..

El colectivo desde Bahía a Retiro, alrededor de $ 2000, 9/10 horitas de viaje, en un asiento incómodo..

Buscando ví que volvieron los Camarotes al tren, y que el pasaje no solo se puede comprar online, sino que incluye un 10 % de descuento en ese caso. Hay pasajes desde algo de 800 pesos en primera y nosotros estamos en camarote, por 2601 $ por los dos.

Los compré desde la página oficial: https://webventas.sofse.gob.ar/

Está todo espectacularmente limpio, incluido el espejo, ni una marca. En camarote tenés una cama, te dan sábanas, frazada y hasta una toalla. Cada cama tiene una luz de noche con dos niveles de luz. Hay dos clases de enchufe y otros detalles como ganchos para la ropa, un estantecito al lado de la cama que se puede subir, etc. También podes regular el parlante, que va anunciando las paradas. Asimismo, recorrimos el tren de una punta a la otra, las otras clases también están perfectas, limpias, con enchufes, los vagones calentitos y por supuesto, ni una ventana rota...

Los baños, para mi sorpresa, impecables. Además, hay un dispenser de agua potable, fría y caliente.

Hay un comedor, con un menú, que sale $ 250 si querés comer. Hoy tocó ravioles con tuco y pastel del papas. El segundo estaba buenísimo, ya lo chequeé.

Por último y más importante. Hay mucha gente trabajando acá. Un guarda en cada vagón, la persona que controla los tickets, alguien pasa ofreciendo sándwiches o bebidas, también del personal. El guarda explicó camarote por camarote, todo lo que se puede y lo que no. Se toma 5' por persona, aclarando que no se puede fumar, que no se puede tirar yerba en la bacha del baño. Cosas que deberían ser obvias, pero como no es obvio para todos, él se toma el trabajo de explicar.

Estoy muy orgullosa de todo lo que estoy viendo acá. Y me falta destacar la magia que tiene el viajar en tren, esa sensación de atemporalidad, ese tiempo para pensar, para dejarse llevar y mecer por los vagones. Y esta vez, parece que no va a incluir saltitos..

Casi no quedó gente que yo conozca que haya vuelto a los trenes.. siento que con todo lo que vi, esto merece ser difundido. La gente merece saber que hay un medio de transporte seguro y confiable, que brinda un excelente servicio a un precio mucho más accesible que la competencia.

Saqué algunas fotos. Seguro en Google hay mejores, pero éstas son de ahora mismo, sin Photoshop, así como yo lo acabo de ver..

Les pido a mis conocidos que lo compartan, que lo cuenten. Este tren en este momento va medio vacío. La única explicación que le encuentro a eso, es que muchos, como yo hasta hoy, no tienen idea de lo mucho que mejoró el servicio.

Volvieron los trenes y ojalá esta vez, sea para quedarse.

Depende de nosotros.