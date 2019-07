“El kirchnerismo debería evitar hablar de economía”, dijo un ministro de Vidal

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

“La herencia fue vergonzosa, el kirchnerismo debería evitar hablar de economía porque nos dejaron un país con tarifas escandalosamente retrasadas, un tipo de cambio artificial, una economía que no crecía ni generaba empleo y un 32% de pobreza”.

Habla con toda dureza el ministro bonaerense de Trabajo, Marcelo Villegas, durante una nueva visita a Bahía Blanca. En tono de campaña, agrega:

“Tuvieron condiciones a nivel global como ningún otro gobierno argentino, pero no las aprovecharon. Cuando escucho que dicen que hay otro camino, solo espero que si son gobierno no lo liciten y se lo den a Lázaro Báez porque no se los va a terminar”.

Villegas se refirió a la última suba del índice nacional de desempleo, que se ubicó en un 10,1%.

“Para entender el problema del empleo hay que hacer un análisis de largo alcance. Cuando uno mira la tira 1983-2019 ve que el gobierno de Raúl Alfonsín arranca con un 4,7% de desempleo, mientras que la crisis de 1989 deja a la Argentina con un 8,5%.

“Ahí viene Carlos Menem con la Convertibilidad y tiene un pico de 13,5%. Luego, en el fallido gobierno de Fernando de la Rúa, el índice toca los 21,5%. Néstor Kirchner tiene un pico de 17% y, a partir de 2007, se produce el apagón informático con la intervención del Indec y aún así nunca pudieron bajar del 6,9%”.

El ministro sostuvo que Mauricio Macri tomó la presidencia con el 9,3% y hoy, tras la crisis, el nivel llega al mencionado 10,1%.

“Hay una relación directa entre el nivel de actividad y el de empleo. Cuando la actividad crece 3 puntos, el empleo lo hace 1. Y cuando la actividad decrece 3 puntos, el empleo baja 1. Si uno analiza la crisis de 2018 el nivel de actividad cayó 5,8%, por lo tanto, debíamos esperar un desempleo subiendo 2 puntos, pero creció 1. Esto quiere decir que con las reformas estructurales que estamos haciendo y no se hicieron en las post crisis que nos precedieron, logramos quebrar esa dinámica.

“Por supuesto, gracias a un esfuerzo enorme de las pymes y los trabajadores que no desconocemos. Y subrayo: estos números no son ningún lecho de rosas, aunque indican que estamos en el camino correcto”.

--¿Qué le diría, por ejemplo, a los comerciantes que tuvieron que cerrar o a aquellos que están con serias dificultades?

--En un contexto de crisis de actividad y consumo como el actual debemos analizar tres grupos de empresas. Por un lado, las que están bien administradas, son sólidas, pero tienen problemas de mercado, de consumo, de comercio exterior y que están viendo cómo se acomodan a la realidad actual.

“Hay un segundo segmento que, siendo pymes bien intencionadas y con mucha voluntad de trabajo, son desordenadas, tienen problemas de administración, de gestión y tal vez de estrategias de comercialización y ventas. Esas cosas en tiempos de tarifas artificiales y subsidios cruzados de todo tipo tienden a disimularse pero cuando la economía se sincera aparecen las falencias, entonces tenemos que ver cómo las ayudamos.

“Y hay un tercer sector de empresas administradas de una forma poco seria, que en estas crisis aprovechan para diluir sus pasivos y dejar el tendal. Creo que la estabilidad del tipo de cambio más la tendencia a la baja de la inflación (aunque sigue siendo alta) y la llegada de los incrementos salariales por las paritarias, le van a dar un alivio al consumo en los meses por venir”.

--Según el kirchnerismo cualquier indicador que se tome de empleo, pobreza o actividad, medido de manera oficial o privada, muestra mejoras comparando el inicio de ese gobierno en 2003 y el final de mandato en 2015.

--También "mejoró" la planta de empleados del Estado, subieron las asignaciones de seguridad social y el país pasó de tener 75 mil pensiones graciables a 1 millón, como si hubiésemos tenido una guerra o caído una bomba atómica. Todo esto, con una soja de 650 dólares que no se aprovechó debidamente, más otros errores como el cepo al dólar.

"Le agrego: a nosotros nos critican con las cifras del Indec, organismo que recuperamos y ahora es creíble. Yo no me olvido del ministro Hernán Lorenzino diciendo que se quería ir de una entrevista o Axel Kicillof asegurando que medir la pobreza era estigmatizante y Aníbal Fernández afirmando que teníamos menos pobres que Alemania.

"Hablemos de desempleo, pero también de empleabilidad. Porque cuando hubo momentos de supuesta bonanza en medio de las diferentes crisis la desocupación tampoco bajó. La Argentina se ha cerrado a las nuevas tecnologías, entonces se agita el fantasma de que la tecnología viene a destruir empleo y está demostrado en países como Japón, Alemania o Estados Unidos que no es así, sino que ha cambiado la composición del trabajo. ¿Y esto por qué? Porque son sociedades que se han preparado para recibir esa tecnología".