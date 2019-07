Julio Verdino: “Me gusta ocuparme del pibe, porque el jugador se entrega por completo”

Por Fabián O. Rodríguez / farodriguez@lanueva.com

Desde su etapa como futbolista, Julio Verdino ya tenía en la cabeza la vocación de formador.

Atrás quedó una carrera que pudo ser brillante -estuvo cuatro años en River Plate- pero que por cuestiones de la vida y el deporte no llegó.

Dicha situación no condicionó su pasión por el fútbol y continuó ligado desde otra vereda.

Hoy, tras una larga experiencia en las formativas bahienses, le llegó la chance de dejar su legado en el seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur, el que seguramente tendrá su impronta.

—¿Qué significado tiene en lo personal dirigir a un seleccionado liguista?

—Es un buen desafío. Con Villa Mitre ya había completado todas las divisiones formativas y ésta era la única experiencia que me faltaba. Creo que estoy en la edad justa para este examen. Me gusta y espero estar a la altura.

“Me llegó esta oportunidad y no la quise desaprovechar, porque es un proyecto a dos años. Me gustó mucho la idea de un trabajo a largo plazo”.

La vocación

—¿Cómo surge tu interés por los chicos?

—Creo que fue por vocación y ya llevo 20 años dirigiendo chicos. En River, cuando estuve lesionado, me quedaba viendo las prácticas de los chicos. Anotaba comentarios y formas o maneras de dar instrucciones que no me gustaban de los formados, como para no repetir cuando me tocara dirigir.

—¿Nunca tuviste como objetivo dirigir Primera?

—Hasta que dirigí las dos categorías más grandes de menores en Villa Mitre, había dicho que nunca iba a dirigir Primera. Pero esa experiencia me despertó las ganas de la competencia y no está descartado.

—¿Con qué materia prima te encontraste?

—Con una buena camada. La conozco mucho a la categoría (2004) porque la dirigí y fui coordinador en Bella Vista. Hay chicos con muchas condiciones y de buen pie.

Julio nació el 1/9/1975. Jugó en Bella Vista, River Plate, Villa Mitre, Rosario y Pacífico. Como formador, trabajó en Bella Vista, Villa Mitre y Olimpo.

—¿El objetivo es que los pibes se adapten a tu idea futbolística?

—Sí. Por eso salí a buscar en función a mi propuesta. La idea es lograr un equipo que sea protagonista en todo sentido.

—¿Qué es ser protagonista?

—Ser protagonista es llevarlos de la mano a saber qué tienen que hacer en cada momento del partido. No significa que sólo tengan que hacer goles. Y, en cuanto a los sistemas, me interesa que ellos se conozcan y que sepan lo que puede hacer su compañero.

“Mi deseo es lograr una idea en la cual ellos mismos puedan ir cambiando durante el partido. Por cómo está conformado el plantel, tenemos muchas variantes en un mismo equipo”.

—¿Preferís algún sistema en particular?

—Me gusta el 4-3-3. Los defensores no los uso para que ataquen siempre, sino para que estén atentos. Los volantes de creación tienen que tener llegada al gol. Y me gustan los delanteros con mucha movilidad. Para eso se necesita mucho ensayo y todo tiene que estar sincronizado.

“Lógicamente, después está la impronta personal de cada chico, pero el conocimiento del compañero es fundamental”.

—¿Qué mensaje querés dejar?

—Me gusta ocuparme del pibe, porque el jugador se entrega por completo. Buscamos que tengan la voluntad de que ellos mismos generen un compromiso con el compañero y que no le dé lo mismo todo.

“Nosotros, desde nuestro lugar, somos educadores y por eso hablo de disfrutar el momento. Los chicos están con mucha curiosidad”.

Un entrenador sin redes sociales y con impronta



Viaje. “Lo primero que les pregunté a los chicos del Sub 15 era si tenían ganas de estar acá. Y encontré un buen grupo. Por eso, antes de que comience el torneo -previsto en principio para el 20 de julio- queremos hacer un viaje a Sierra de la Ventana para que se conozcan y conocernos a ellos”.

Edades. “Cada etapa de formación tiene su particularidad y no sé si hay una edad más difícil. Si son diferentes, aunque con los juveniles tenés otro ida y vuelta. Te plantean y planteas más cosas. Y creo que es productivo porque es la manera de conocer al jugador, cómo es su vida, etcétera. A esa edad podés ser más influenciable en el desarrollo del deportista”.

El uso del celular. “Lo rechazo porque me gusta la comunicación natural. Me gusta ver las expresiones y las miradas. Las emociones se esconden detrás de un celular”.

Nada de redes. “No uso nada. Ni Facebook, ni Twitter. No me atrae nada de lo que la gente exterioriza detrás de un teléfono. Me enfoco más en el jugador que en su vida privada. No soy un detective”.