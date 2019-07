Marchan por los 2 años de la desaparición de Santiago Maldonado

La familia de Santiago Maldonado convocó para mañana a una marcha a Plaza de Mayo para reclamar justicia y el esclarecimiento total del caso, al cumplirse dos años de su desaparición.

Sergio Maldonado, hermano del tatuador, pidió "no entrar en provocaciones" durante la marcha, y advirtió que "no sería la primera vez" que "el Gobierno genere algún disturbio".

Agrupaciones de derechos humanos marcharán este miércoles a las 17 a la histórica plaza para manifestar un nuevo pedido de justicia en el caso del joven hallado muerto en octubre de 2017 cerca de una orilla del río Chubut, tras permanecer 77 días desaparecido luego de un desalojo realizado por Gendarmería en un predio ocupado por una comunidad mapuche en esa provincia.

"No se cumplen dos años de la muerte de Santiago sino de la desaparición forzada", expresó Sergio Maldonado en referencia a la fecha elegida para la marcha y precisó: "No se puede determinar cuál fue la fecha de muerte, por eso pedimos que no se cierre la causa y pedimos que se investigue".

En declaraciones a radio El Destape, el hombre se refirió a la posibilidad de que haya algún incidente durante la movilización, como ocurrió en 2017 y 2018, y sostuvo que "no hay que entrar en provocaciones", al tiempo que consideró que "si el Gobierno genera algún disturbio, no sería la primera vez".

En la marcha de 2017 realizada para pedir la aparición del joven hubo forcejeos entre manifestantes y efectivos policiales mientras que en 2018 hubo varios detenidos y corridas en las inmediaciones de Plaza de Mayo.

A juicio de Sergio Maldonado, "quedó claro" que quienes actuaron con violencia en esas dos oportunidades "fueron servicios infiltrados del Gobierno" con el fin de perjudicar la manifestación y desacreditar el reclamo.

"Cada vez que movemos algo y manifestamos en la calle empiezan los ataques en redes sociales", indicó el hermano del tatuador, quien también se refirió al caso del escultor Julio César Báez, detenido en Lomas de Zamora luego de hacer una escultura de Santiago Maldonado, y consideró que "quieren mandar un mensaje de que si te manifestás, te detienen".

Sergio Maldonado ratificó su malestar con la Justicia y especialmente con el Gobierno, al que acusó de hacer un "uso electoral" del caso y puso como uno de los ejemplos de ello que "apareció el cuerpo previo a las elecciones de 2017" y "cerraron la causa previo al G20".

Además, ratificó que para la familia lo que ocurrió con Santiago Maldonado, a pesar de lo que indica el informe pericial, "es una desaparición forzada porque no hay nada que indique lo contrario".

"No se puede cerrar una causa diciendo que a Santiago la muerte lo estaba esperando. Eso es lo que dice la resolución. Es ridículo. Ni siquiera un grado de responsabilidad de la Gendarmería", agregó.

También apuntó nuevamente contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al señalar que "jamás" se sentaría a hablar con ella y explicó: "No me puedo sentar con alguien que nos mintió, nos difamó y nos atacó y no actuó como tenía que actuar una ministra de Seguridad".

"Cuando empecé a buscar a Santiago fui claro: no me voy a juntar con el Gobierno a no ser que me devuelvan a Santiago con vida. Eso no ocurrió y nunca va a ocurrir, entonces yo jamás me voy a sentar con Patricia Bullrich", agregó.

Por último, reiteró que su pedido "al Estado" es que "esté quien esté en el Gobierno, que se cree un equipo de expertos independientes" para determinar qué ocurrió con Santiago Maldonado.