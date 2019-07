"Alberto Fernández quiere que pase lo mismo que pasó con Alfonsín", aseguró Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que "hay mala intención en Alberto Fernández" al criticar la política económica del Gobierno nacional y acusó al candidato opositor de querer que ocurra "lo mismo que pasó" durante la gestión de Raúl Alfonsín, que finalizó con una hiperinflación.

"Alguien que dice cosas tan poco serias, que van a llevar a una situación de total y absoluta inestabilidad, o que podrían llevar, porque por suerte estamos fuertes y hoy eso no pasa. Tiene mala intención", evaluó Bullrich.

En declaraciones a la radio La Red, la funcionaria consideró que las declaraciones de Alberto Fernández, quien cuestionó las altas tasas de las Leliq, es "lo mismo que pasó con Alfonsín, es un poco la misma escuela, la escuela de cuanto peor mejor".

"Nosotros vamos a cuidar que no haya inestabilidad; el presidente [Mauricio Macri] está al tanto y al frente. No vamos a permitir que suceda lo que pasó en la Argentina en tantas oportunidades. (...) No nos van a arrebatar eso", indicó.

Este martes, el precandidato presidencial del Frente de Todos, apuntó contra Guido Sandleris, a quien acusó de "actuar como militante del PRO y no como presidente del Banco Central" a raíz de la suba de la tasa de interés de las Leliq.

"Con una política inconsistente y riesgosa que tiene como único objetivo sostener el dólar para que a Macri le vaya bien en la elección, Sandleris actúa como un militante del PRO y no como el presidente del Banco Central, cuyo mandato lo obliga a cumplir la Carta Orgánica", sostuvo Fernández en su cuenta de Twitter.

La subida del valor del dólar forzó a la entidad monetaria a aumentar aún más la tasa, pese a lo cual el dólar perforó este martes la línea de los 45 pesos en el mercado.

"Veo, con preocupación, que Guido Sandleris sigue subiendo la tasa de interés de las Leliq y ya supera el 60 %. Eso aumenta las inconsistencias de la política monetaria y el volumen de Leliq", advirtió. (NA)