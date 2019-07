"Como Brasil organizó esta Copa el árbitro nos inclinó la cancha", se quejó Messi

Lionel Messi sintió profundamente su participación en esta Copa América, anoche volvió a cantar el Himno Nacional como ante Venezuela, pero tras la derrota ante el local en la semifinal afirmó que "Brasil organizó esta competencia para ganarla y por eso el árbitro inclinó la cancha".

"Me quedé con bronca porque hicimos un gran partido y ellos no fueron superiores a nosotros. Se encontraron con un gol, después una contra, y no nos dieron un penal. En esta Coipa América se cansaron de cobrar boludeces y acá no fueron nunca al VAR", comenzó a "disparar" Messi al término del encuentro, en la zona mixta del estadio Mineirao, en referencia al claro penal cometido por Dani Alves a Sergio Aguero.

"Lo que pasa que este campeonato lo organiza Brasil y está hecho para que lo gane sí o sí. Por eso el árbitro inclinó la cancha. En otros partidos cobraron manos boludas, penales boludos, y en este partido nunca revisaron nada. La Conmebol tiene que hacer algo con eso", siguió cuestionando con inocultable fastidio el capitán argentino.

Sin embargo "Lío" remarcó que en el plantel "hay que estar contentos con que se está comenzando un camino muy bueno y se ve que hay futuro".

"Pero lo que pasa es que cuando ves que el árbitro no está siendo justo te vas desquiciando. (Roddy) Zambrano nos faltó el respeto con su arbitraje", insistió circunstancialmente, como para tratar de sacarse de encima la bronca que experimentaba.

Pero acto seguido volvió a mirar hacia delante y dijo que "está empezando un ciclo lindo, porque se viene una camada muy importante que ama a la selección y hay que dejarlos que se vayan haciendo con la camiseta argentina".

"La lectura que hago de estos cinco partidos que jugamos es que empezamos mal y fuimos mejorando, pero contra Brasil hicimos el mejor partido de esta Copa y estuvimos a la altura", describió.

"Y en cuanto a mi futuro en la selección, la verdad que me encontré muy bien con este grupo y si puedo ayudarlo y acompañarlo en lo que viene allí estaré", concluyó. (Télam)