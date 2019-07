Copa Argentina: cuándo y dónde se venderán las entradas para el partido de Villa Mitre

Villa Mitre se medirá el sábado ante San Martín de San Juan, por los 16avos de final de la Copa Argentina, en Cutral Co, a las 13:10.

Entre miércoles y jueves se pondrán a la venta las entradas en lo boletería de la cancha de básquet del tricolor, sobre calle Caseros.

Ambos días, el horario será de 16 a 20:30 y se entregarán populares (a $200) y tickets para menores de 10 años (a $100).

Cabe destacar que según se informó, que quien no tenga entrada no podrá ingresar a Cutral Co.

Además, aquel que concurra a la cancha deberá presentar su DNI junto con su entrada para poder ingresar al estadio ya que se utilizará el programa "tribuna segura".