“Esto es Olimpo y tenemos que ascender”, dijo Fabricio Lenci al arribar a nuestra ciudad

En el mundo Olimpo se habían empezado a preocupar. Lo esperaban para la semana pasada, pero Fabricio Germán Lenci, uno de los 13 refuerzos del plantel profesional que afrontará la próxima edición del Federal A, tenía que rescindir su contrato laboral con el club Fuerza Amarilla de Ecuador y por eso su llegada a nuestra ciudad se retrasó hasta hoy.

Hace minutos, el “Toro”, de 35 años y con casi 250 cotejos en el fútbol argentino, atendió a La Nueva. en el looby del hotel Argos y le contó el motivo de su tardanza, además de admitir qué lo sedujo para sumarse al aurinegro.

“Después del descenso que sufrí con Los Andes (en la pasada edición de la B Nacional, al igual que Olimpo), me fui a Ecuador, donde estuve un mes pero no pude jugar. Firmé el contrato, pero la entidad donde estaba (Fuerza Amarilla) mantenía deudas con la Asociación de Fútbol de aquel país y se encontraba imposibilitada de inscribir y habilitar jugadores extranjeros. Solo entrenaba, me perdí cuatro fechas del campeonato y me cansé. En esa dulce espera recibí el llamado de Olimpo, y me interesó, pero no me podía volver sin resolver el tema contractual y administrativo”, sostuvo quien registra 15 equipos distintos en su derrotero profesional.

El “9” volverá a actuar en un torneo Federal después de 4 años, aunque acotó que se encuentra muy bien físicamente y en condiciones de hacer fútbol si el técnico Sergio Lippi así lo dispone.

“Hablé con Iván (Furios) sobre las exigencias de la categoría. Seguramente será muy duro el camino, pero Olimpo tiene que demostrar que en esta temporada está de paso. Nos van a respetar, pero también todos nos van a querer ganar. Primero hay que hacer el grupo y después ver para que estamos”, agregó el portentoso centrodelantero.

“Acepté este desafío porque tengo muchas ganas, toda la fe y porque hay un equipo con grandes nombres y muchas pretensiones. Es Olimpo y tenemos que ir por el ascenso. No nos queda otra que subir a la B Nacional”, recalcó.

Su trayectoria: Ancona Calcio (2003-2004), Matera (2005-2006), Campobasso (2006-2007), todos elencos italianos; Central Córdoba de Rosario (2007-2008), San Telmo (2009) y Deportivo Morón (2009-2010), en la B Metro; Jorge Wilstermann, de Cochabamba (2010); Sport Ancash, de Perú (2011-2012); Crucero del Norte (2012-2013), Atlético Tucumán (2013), Douglas Haig (2015), Juventud Unida de Gualegaychú (2016), Argentinos Juniors (2016-2018) y Los Andes (2018-2019), en B Nacional; San Martín de Tucumán (2014-2015), en Federal A.

Cuenta con 293 y 81 goles en su carrera.

