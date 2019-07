Fórmula 1: Max Verstappen sacó la sortija en la calesita de Hockenheim

Como pez en el agua, el holandés Max Verstappen (Red Bull) hizo suya la odisea que representó el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1, el décimo capítulo del año desarrollado en el circuito de Hockenheim.

Sacando provecho de las distintas alternativas, el joven Max, de mala partida (cayó del 2° al 4° puesto), logró salir airoso del caos que generó la lluvia en pista, logrando así firmar su séptima victoria dentro de la máxima y la segunda de la temporada.

En el incesante desfile de máquinas por boxes para recambio de gomas (la precipitación fue intermitente), y mientras el finés Valtteri Bottas y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) quedaban fuera de carrera, el local Sebastian Vettel (Ferrari) se abría camino hacia la heroica.

El teutón, quien largó último por problemas mecánicos en clasificación, fue apilando máquinas, cuidada y oportuna estrategia mediante, para de esa forma trepar 18 puestos y arribar a los escapes del holandés.

Otro que se benefició por las incidencias de la lluvia fue el ruso Daniil Kvyat (Toro Rosso), quien cruzó la meta 3°, obteniendo el tercer podio en su cuenta personal, que además significó el segundo para la escudería “B” de la bebida energética.

Lance Stroll (Racing Point), Carlos Sainz Jr. (McLaren), Alexander Albon (Toro Rosso), Romain Grosjean (Haas), Kevin Magnussen (Haas), Lewis Hamilton (Mercedes) y Robert Kubica (Williams), completaron los mejores diez.

From P10 on the grid, @Charles_Leclerc was poised to make a challenge for the win at Hockenheim 🚀 Until disaster struck just before the halfway stage 💥 #F1 #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/AHz6AdD9WG

Vale resaltar que los pilotos de Alfa Romeo, el finés Kimi Raikkonen y el italiano Antonio Giovinazzi, 7° y 8°, respectivamente, fueron penalizados con 30 segundos por haber recibido indebida ayuda de sus mecánicos con el reglaje del embrague en la partida.

Con estos resultados, Hamilton, quien se despistó y rompió su alerón delantero promediando la prueba, continúa liderando el certamen, ahora con una diferencia de 41 puntos sobre Valtteri Bottas. Tercero, a 63 unidades, se ubica Verstappen.

La próxima competencia, se disputará el próximo domingo en el circuito Hungaroring (Hungría).

Masterclass in the wet from the winner (Verstappen)



Extraordinary fightback from the runner-up (Vettel)



Team's second ever podium for the guy in P3 (Kvyat)



No wonder there were so many smiles on the Hockenheim podium 😁#F1 #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/jGs9q5URqA