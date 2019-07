Asumió Johnson y prometió negociar un nuevo y mejor acuerdo de Brexit

El flamante primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, prometió hoy negociar un nuevo y mejor acuerdo de Brexit con la Unión Europea (UE) y afirmó que si no lo consigue, el Reino Unido estará preparado para hacer frente a las consecuencias.



Johnson, de 55 años, pronunció su discurso inaugural frente a las puertas de la que desde hoy es su residencia oficial, en el 10 de Downing Street, tras ser designado primer ministro por la reina Isabel II en una audiencia en el Palacio de Buckingham.



El exalcalde de Londres y exministro de Relaciones Exteriores fue recibido con aplausos por sus seguidores, a los que se dirigió antes de ingresar a la residencia oficial para armar su gabinete, pero también con duras críticas por la oposición laborista.



Johnson dedicó sus primeras palabras a los "agoreros" y a "quienes dudan" de su capacidad, a quienes prometió demostrarles que "se equivocan" y que será capaz de alcanzar un pacto satisfactorio con Bruselas.



Su antecesora, Theresa May, se vio obligada a renunciar luego de que el parlamento rechazara 3 veces el acuerdo del Brexit firmado por ella en 2018 y de que la UE se negara a volver a abrir una negociación al respecto.





Johnson prometió "cumplir con la voluntad del pueblo", expresada en el referendo de 2016, y sacar al Reino Unido de la UE "sin condiciones ni peros" en la fecha pactada, el 31 de octubre.



El político antieuropeista se mostró convencido de que logrará eliminar del acuerdo el punto que más dolores de cabeza dio a May: la cláusula de protección con la que se trata de impedir que después del Brexit se levante una frontera física entre Irlanda del Norte, una provincia británica, y la República de Irlanda, un país soberano miembro de la UE.



Johnson calificó de "antidemócrática" la cláusula que frenó la firma del acuerdo y advirtió que aunque una salida del bloque europeo sin acuerdo es una "posibilidad remota", el Reino Unido se preparará para ello porque eso "es lo sensato", informó la agencia de noticias EFE.



En ese sentido, señaló que si se ven obligados a abandonar el bloque sin acuerdo ni período de transición, el gobierno británico no pagará los 43.000 millones de dólares de multa por irse.



El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, envió un breve mensaje de felicitación en el que se limitó a señalar que lo espera pronto en Bruselas "para discutir la cooperación".



Johnson llegó a la jefatura de gobierno después de ganar por amplio margen la interna del Partido Conservador al canciller de Theresa May, Jeremy Hunt.



Tras el discurso, el líder laborista Jeremy Corbyn acusó en un comunicado a Johnson de no tener “un plan” para el Brexit y “apostarlo todo” a un eventual acuerdo comercial con Estados Unidos, y advirtió que planteará una moción de censura contra él cuando sea “el momento”.





"Ganar una moción de censura requiere una mayoría (parlamentaria); plantearé una en el momento que elijamos, cuando creamos que prosperará", dijo Corbyn.



Por la tarde, Johnson anunció los nombramientos de Priti Patel, Sajid Javid y Dominic Raab como ministros del Interior, de Economía y de Exteriores, respectivamente.



Patel fue ministra de Cooperación Internacional de May y debió dejar el cargo en 2017, tras entrevistarse sin autorización con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y visitar territorios ocupados en las Alturas del Golán, cuyo control israelí no es reconocido por el Reino Unido.



Raab, ubicado en el ala más euroescéptica del Partido Conservador, fue ministro del Brexit hasta noviembre pasado e, igual que Javid -hasta hoy ministro del Interior-, compitió sin éxito por el cargo que desde hoy desempeña Johnson.



En tanto, May -que seguirá siendo diputada-, en su último discurso antes de dejar el cargo hizo un llamado a un Brexit con acuerdo: "Queda mucho por hacer: la prioridad inmediata es completar nuestra salida de la Unión Europea de una manera que funcione para todo el Reino Unido", subrayó. (Télam)