Villa Mitre disfrutó una inolvidable tarde junto a la selección argentina

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

Una tarde difícil de olvidar tuvo Villa Mitre, al abrirle sus puertas a tres jugadores de la actual selección argentina de básquetbol.

Invitados por el entrenador Sergio Hernández, de raíces tricolores, se hicieron presentes para compartir un grato momento Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola y Lucio Redivo en el José Martínez.

Cuatro bahienses y un puntaltense se sumarán mañana a la Selección

"¿Los conocen, no?", comenzó Oveja con la presentación de sus dirigidos.

"Facundo Campazzo, jugador del Real Madrid; Nicolás Laprovittola, jugador del Real Madrid; y un bahiense que nos llena de orgullo, que también la rompe en Europa y que está sin equipo ahora así que en Villa Mitre capaz que podemos hacerle una oferta, Lucio Redivo", señaló Hernández con su habitual cuota de humor.

Marcelo Richotti, el primer apuntado por Villa Mitre

Tras la palabra del DT, los tres respondieron preguntas formuladas por los jugadores de las formativas del club, prolijamente ubicados en las plateas del estadio, desde Premini hasta U19.

"Sé que están haciendo las cosas muy bien, además de esa pasión que siempre caracteriza a nuestro barrio y a nuestro club. A la distancia, porque hace mucho que me fui, sigo y me informo de lo que pasa en el club", añadió Oveja.

Más tarde, por categorías, los jóvenes jugaron mano a mano con sus ídolos. Los más chicos lanzaron libres y los más grandes, tuvieron duelos desde la línea de tres puntos.

"Ni el presidente de la Confederación, que por ahí anda, ni nadie los obligó a venir. Les pedí si me podían acompañar. Ellos, la única obligación que tienen es la de tratar de jugar lo mejor posible. Y me dijeron que sí, automáticamente. Entonces, cuando uno dice '¿por qué son tan buenos Campazzo, Laprovittola, Redivo...? No hay solamente talento, ni trabajo, sino que hay calidad de persona", sostuvo Hernández.

Como cierre de las actividades, que fueron abiertas a todo público, Oveja dejó un mensaje.

"Estas cosas nos dan el combustible para jugar al límite, para dar lo mejor. Porque sabemos que hoy por esas casualidades, o causalidades, nosotros llevamos la ropa de Argentina, pero que Argentina somos todos. La selección argentina no es nuestra, nosotros la representamos. La selección argentina somos todos", completó el bahiense.