Súper TC2000: Matías Rossi encabezó el 1-2 de Toyota en el circuito de Salta

De punta a punta y con gran autoridad, Matías Rossi (Toyota) se impusó en la sexta fecha del año del Súper TC2000, disputada en el circuito Martín Miguel de Güemes de Salta, logrando así su tercer éxito de la temporada.

Fin de semana perfecto para la marca nipona, con el mendocino Julián Santero arribando a los escapes de su coequiper, autor de la Pole en la víspera, en lo que fue un brillante 1-2. Tercero, completando el podio, arribó el líder del campeonato, Leonel Pernía (Fluence GT).

Facundo Ardusso (Fluence GT), Mariano Werner (Fiat Tipo), José Manuel Urcera (All New Civic), Facundo Conta (Fluence GT), Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo), Marcelo Ciarrocchi (C4 Lounge) y Juan Ángel Rosso (All New Civic), completaron los mejores 10.

Con estos resultados, Pernía sostiene el liderazgo en el campeonato con 100 puntos. Con la victoria, Rossi quedó segundo a 13 unidades; en tanto que Ardusso, campeón vigente, está tercero con 82.

La continuidad del torneo tendrá lugar el fin de semana del 17 y 18 de agosto, en el circuito de San Nicolás.

A olvidar rápido

El bahiense Juan Bojanich protagonizó un fin de semana sin pena ni gloria en el circuito salteño, escenario del sexto capítulo del año de la Fiat Competizione.

Juanito, 9° en la primera final desarrollada ayer, hoy debió abandonar en la segunda y última competencia, tras sufrir la rotura de un palier.

A pesar del revés mecánico, y computados los puntos del primer resultado, el crédito local se mantiene 4° en el campeonato y bien posicionado en la lucha por el título.