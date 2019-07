Cuáles son los distritos de la región que se resisten a incorporarse al SAME

Juan Ignacio Schwerdt / jschwerdt@lanueva.com

Las palabras de la gobernadora María Eugenia Vidal contra los intendentes que todavía no han adherido al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) aún siguen haciendo ruido. "Ábrannos la puerta, que la campaña electoral no deje a los vecinos esperando por una urgencia -disparó días atrás, al presentar el servicio en el partido de San Martín-. La emergencia no tiene partido político".

La mandataria pegó fuerte. Deslizó, sin mayores reparos, que 14 jefes comunales opositores no han mostrado interés alguno en sumarse a este programa de salud por motivos políticos o electorales, sin importar el riesgo que esto implique para los ciudadanos.

Al día de hoy, en realidad, los distritos bonaerenses que no están incluidos en el programa son 27, aunque 13 de ellos han iniciado los trámites para ingresar o están a punto de hacerlo.

De esos 27, tres corresponden a esta región -Daireaux, Benito Juárez y Monte Hermoso-, aunque los casos son muy distintos.

Daireaux, por ejemplo, está entre los 13 partidos a los que no aludió Vidal. A fines de mayo el intendente Alejandro Acerbo se reunió con el referente del programa, Daniel Pupilo, para firmar el acuerdo que permitirá incorporar una ambulancia del SAME, por lo que se esperan novedades en breve.

"No es lo que necesitamos"

La situación de Monte Hermoso y Benito Juárez es totalmente distinta; en ambos casos, por la decisión de los intendentes Marcos Fernández y Julio César Marini de no incorporarse al programa.

“En nuestro caso no fue por cuestiones políticas ni nada por el estilo -explicó Fernández-, sino por una cuestión de costos y porque necesitamos otra cosa”.

“Estamos dispuestos a poner todo lo que haga falta para que el SAME funcione en sus distritos”, había dicho Vidal en San Martín. Según el intendente montehermoseño, “no es tan así”.

“El SAME provee la ambulancia, los equipos y la capacitación, pero después los municipios tienen que hacerse cargo de los gastos operativos -amplió-. El sistema, por ejemplo, exige que haya un médico en las ambulancias las 24 horas, y eso tiene un costo muy elevado para los municipios chicos como Monte Hermoso”.

Fernández dijo que las comunas pequeñas hasta tienen problemas para conseguir médicos para las guardias.

“En contrapartida, nuestro hospital ya cuenta con al menos 5 ambulancias preparadas para atender emergencias y efectuar derivaciones. Es decir, no necesitamos otro vehículo más para esto, sino que mejoren la complejidad de nuestro hospital donde, por ejemplo, no tenemos terapia intensiva”, señaló.

“Hoy, por cada 20 urgencias que tenemos, 19 las tenemos que derivar a Bahía Blanca, donde el sistema hospitalario provincial está colapsado. Si pudiéramos elevar la complejidad de nuestro hospital, podríamos bajar el número de derivaciones a Bahía. Eso es lo que pedimos”, añadió.

La doctora María Elisa Timpanaro, titular del área de Salud de Benito Juárez, explicó que en su distrito hay 12 ambulancias para 20 mil habitantes, todas ellas -aclaró- “con equipamiento y personal capacitado en emergencias”.

“Sumar el SAME no nos aportaría demasiado. Lo que sí necesitamos es que la Provincia constituya una adecuada red de derivación para las emergencias”, remarcó.

La funcionaria detalló que hoy los inconvenientes para derivar pacientes “son infinitos”.

“Hoy nuestros hospitales de referencia en Mar del Plata y La Plata están colapsados. A lo que hay que apuntar es a ampliarlos y mejorarlos, porque muchas veces no hay una cama libre para que distritos como el nuestro puedan hacer una derivación”, refirió.

“Esa es la respuesta que necesitamos y que pedimos. No precisamos más ambulancias”, añadió.