Bryan Adams actuará en octubre en el Luna Park

El músico canadiense Bryan Adams se presentará nuevamente en la Argentina, el 16 de octubre en el Luna Park en el marco de su gira “Shine A Light”.

Sus exitosos singles Heaven, Summer of '69, Somebody y el dueto con Tina Turner, It's Only Love, y su colaboración con Rod Stewart y Sting en la canción All for Love lo llevaron a la fama.

En más de treinta años de carrera ha vendido más de 100 millones de álbumes, incluyendo álbumes y singles en todo el mundo.

El nacido en Ontario lanzó Shine A Light, su decimocuarto álbum de studio. La canción que le da nombre al disco fue coescrita con el cantante y compositor Ed Sheeran.

Sobre la canción, Adams dijo: "Conocí a Ed este año, en Dublín, en uno de sus shows y nos mantuvimos en contacto. Un día le envié un coro que tenía para una idea de la canción que había llamado Shine A Light y le pregunté si estaba interesado en colaborar en ella. Recibí un par de versos unos días más tarde, y ¡hombre, deberías escucharlo cantar esta canción!”.

"Estoy emocionado de lanzar este nuevo álbum de estudio de 12 temas; tiene una buena combinación de rock y pop y R&B. Este nuevo disco también incluirá un dúo con Jennifer Lopez en el futuro hit That´s How Strong Our Love Is. Trabajar con Jennifer fue un sueño, nuestras voces suenan increíbles juntas", añadió Adams. (Télam)