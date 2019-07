Detienen a un futbolista acusado de estafa por la compra y venta de un auto

El futbolista Leonel Jorge Núñez fue detenido en el barrio porteño de Flores como acusado de realizar una estafa en la compra y venta de un auto particular, informaron hoy fuentes policiales.



El delantero, apodado "Gordo" y de 34 años, inició su carrera deportiva en Argentinos Juniors y jugó en Independiente y en el Olimpiakos de Grecia, entre otros clubes.



Según las fuentes, el futbolista fue denunciado por un damnificado que lo acusó de haber realizado una operación fraudulenta en la compra y venta de un vehículo particular.



Por este motivo, el delantero fue citado a declarar por la Justicia en reiteradas oportunidades y, al no comparecer en ninguno de esos llamados, el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1, a cargo de Claudio Bonadio, ordenó su detención.



A raíz de ello, efectivos de la División Investigación de Delitos Contra el Orden Constitucional de la Policía Federal Argentina montaron un operativo en inmediaciones de la vivienda del imputado, en el barrio de Flores, donde finalmente lo apresaron.



Núñez, cuyo último equipo en el que se desempeñó fue Nueva Chicago en 2018, quedó detenido a disposición del juzgado interviniente. (Télam)