"Aquel Campus en Bahía fue el inicio de lo que es mi pequeña carrera"

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

Del 27 al 28 de agosto de 2015, la Confederación Argentina de Básquetbol llevó a cabo en nuestra ciudad el Campamento Plan Altura y Programa de Desarrollo Individual Femenino.

Se presentaron más de 50 jugadoras y solo cuatro de ellas fueron registradas por los entrenadores Laura Cors y Hernán Amaya.

“Para nosotros fue una sorpresa el nivel de chicas que encontramos. Fue bueno y está por arriba de la media”, contó Amaya en aquel momento.

Una de las detectadas fue Sol Castro, que desde el próximo sábado estará jugando el Mundial U19 en Tailandia.

“Desde la primera concentración ya estamos con la cabeza en el Mundial. Si bien todavía no incorporamos mucha información del torneo en sí, sabemos que vamos a tener tres rivales difíciles en la primera fase. Mali demostró que viene mejorando; Bélgica, como europeo que es, no va a ser fácil; y China es líder en la región asiática. Así que no va a ser sencillo por más que es una realidad que en un Mundial, nada es sencillo. Va a ser duro, pero daremos pelea”, dijo Sol Castro en diálogo con La Nueva. antes de emprender las 28 horas de viaje que separan a nuestro país de Bangkok, la capital tailandesa.

Su historia deportiva comenzó mucho antes del 2015, pero esos dos días en cancha de Barracas Central hicieron un click en su carerra.

“En Río Colorado no podíamos jugar muchos partidos, entonces nos unimos a la liga de Viedma. Estando ahí, nos contaron que iba a ir el cuerpo técnico de la Selección a Bahía Blanca. Así que pude ir a Bahía para que me vean, recuerdo que me acompañó una amiga”, señaló Castro, ex jugadora de Unión en su ciudad.

Fueron dos entrenamientos.

"Estaba un poco nerviosa, pero me pude soltar bastante y me acuerdo que en un momento estaba en el banco y Hernán (Amaya) me llamó, me pidió los datos y me sacó una foto. Después pasó Laura (Cors) y me preguntó si yo jugaba con varones. Estimo que me vieron condiciones en ese momento. No le tomaron a todo el mundo los datos, así que por algo era”, añadió la ala-centro.

Además de Castro, aquella vez en Barracas Central fueron anotadas por CABB otras tres jugadoras, todas ellas bahienses: Valentina Peláez, Josefina Brossard y Camila Maisterrena.

Sin embargo, su arribo a Buenos Aires iba a producirse más de un año después.

“Se hizo un selectivo en el CeNARD para todos los deportes que iban a estar en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Ahí la gente de Lanús me contactó, me dijo de jugar acá (en el club granate), hablé con mis viejos y desde 2017 que estoy en Lanús”, mencionó.

Su partida revolucionó el hogar.

“Costó un montón, porque, aparte fue algo inesperado. En ese momento, mi hermana se iba a ir a estudiar a Bahía; o sea, era ella la que se iba a ir de la casa, yo me quedaba ahí. Entonces, para mis viejos, en lugar de una, dos hijas se fueron el mismo año. Fue fuerte para ellos. Y para mí también, porque fue muy rápido todo, desde mi respuesta a Lanús. Fue muy duro en su momento, pero muy lindo a la vez y, por suerte, me adapté muy bien”, confesó.

Castro no integró la Selección que jugó el Sudamericano U17 en Sucre, Bolivia (2017), cuando inició el proceso mundialista. Pero tuvo revancha en los Juegos Sudamericanos de la Juventud de Chile (2017) y, desde los olímpicos de Buenos Aires 2018, es una fija con la celeste y blanca.

“En el primer año que vine a Buenos Aires no se me dio quedar en el equipo que jugó el Sudamericano. Pasé el primer corte, pero en la última concentración me dejaron afuera porque no me daba el nivel. Por suerte, ese mismo año se jugó en Chile un 3x3 y me llamaron. Tuve un buen torneo, ya llevaba seis meses en Lanús y noté mi mejoría", repasó.

Al otro año, quedó para ir a Cochabamba (ODESUR) en las dos Selecciones, la que jugó el 3x3 y el 5vs5.

También estuvo en el Premundial U18 y en los Juegos Olímpicos de la Juventud, con el 3x3.

"Veo que desde que llegué a Buenos Aires tuve una mejoría, no solamente en mi manera de jugar, sino también física y mentalmente y en el día a día. Mejoré conceptos, reglas, fundamentos y creo que soy más independiente, antes dependía más de mis viejos. Me dio sus frutos alejarme de mi casa”, entendió Castro.

Argentina logró la clasificación al Mundial el año pasado, tras alcanzar el tercer puesto en el FIBA Américas U18 que se disputó en el DF mexicano.

Allí, la riocoloradense promedió 7 puntos, 9,2 rebotes (líder del equipo en el rubro), 1,5 asistencias y 24,1 minutos en seis partidos.

Su mente está puesta en Tailandia. Muy lejos de su casa, del club Unión e incluso, de Lanús.

Está allá porque lo buscó. Y porque en 2015, el destino la trajo a Bahía Blanca.

“Haber ido a Bahía aquella vez fue determinante para estar donde estoy hoy. Ese Campus fue el inicio de lo que es mi pequeña carrera”, completó.

Esto recién comienza.

Se puso la camiseta de Barracas y jugó una final

Al margen de su vínculo con las selecciones nacionales y su recorrido hasta llegar al Mundial U19, Sol Castro tiene otra historia relacionada con Bahía Blanca.

En 2015, Gabriel Mérida la contactó para disputar las finales del torneo local U17.

“Me llamó el entrenador de Barracas para jugar las finales, contra Independiente. Jugué el primer partido sin haber entrenado con las chicas y por una lesión, no pude jugar el segundo ni el tercer partido”, recordó Sol.

Entre el 18 y el 22 de diciembre de 2015 se definió el torneo.

Con Castro en el equipo conducido por Gabriel Mérida, Barracas cayó 57 a 43 en el Raúl y Néstor Barral, en el primer punto de la serie.

La revancha se la quedó Barracas, como local, por 61 a 55.

Mientras que la final extra fue del Viola, por 53 a 51.

En los dos últimos juegos, Castro no pudo estar presente. Pero en el primero sí, saltando desde el banco con 12 puntos y 15 rebotes.

En ese partido se destacó la pivot rival, hoy jugadora de Estrella, Marianella Leal, autora de 21 tantos y 13 recobres.

Para el recuerdo.

El equipo para jugar en Tailandia

Las doce jugadoras que representarán al país en el Mundial U19 de Bangkok serán: Florencia Chagas, Camila Suárez, Sofía Acevedo, Sofía Wolf, Candela Gentinetta, Laila Raviolo, Martina Torres, Sol Castro, Victoria Gauna, Brenda Fontana, María Victoria Fux y Lucía Operto.

El staff técnico, en tanto, está compuesto por Hernan Amaya (coordinador de Selecciones), Mariano Junco (DT), Manuel Anglese (AT), Florencia Bussolo (PF), Micaela Quesada (K) y Román Queiroz (JE).

En Bankgok, la selección argentina enfrentará -por el grupo B- a Mali (sábado 20, a las 7.15), Bélgica (domingo 21, a las 9) y China (martes 23, 6.30).