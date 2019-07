Homero, su Tren y esa maravillosa posibilidad de hacer reír

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Para Homero subirse al tren de su proyecto es un antes y un después en su vida. Porque si bien su carrera se forjó y se solidificó como cantante (es dueño de una voz sorprendente), descubrió en el proyecto infantil nuevas y genuinas emociones.

"Para mí El Tren significa un desafío porque me obliga a despojarme de todo tipo de vergüenzas y prejuicios. No es fácil mostrarse en un escenario desde el ridículo y hacer humor desde ahí, pero es maravilloso. Hay una frase que digo que me gusta mucho y es esta: `Dicen que del ridículo no se vuelve, pero te lleva conocer lugares maravillosos'", aclara Homero Bimbo.

Los próximos dos domingos se presentarán en el Teatro Don Bosco con los personajes de “El Tren de Homero”, pero bajo el nombre de “CircHomero”.

Se trata de un circo en el que la presentadora ayudará a Homero, a los niños y al resto de los protagonistas a tejer alas para poder alcanzar sus sueños.

Las funciones serán el domingo 21 y el domingo 28, desde las 17, en el Teatro Don Bosco.

Ya podés comprar tu entrada cómodamente desde ti casa, a través de la web Ticketbahia.com

"CircHomero" es una obra para toda la familia. Homero intentará tejer sus alas, pero el travieso Boletero tratará de impedírselo. Así, con mucho humor y momentos mágicos, todos los personajes de este maravilloso Circo (malabaristas, acróbatas, payasos, el monstruo de la laguna y más) ayudarán a Homero a alcanzar sus sueños.

"Habrá mucho humor, todas las canciones de El Tren de Homero y un peligroso truco que un León le hará al Boletero... Un truco con un látigo que necesita mucha concentración...", aclaró Homero Bimbo.

No estaba en sus planes

—De todos los proyectos musicales que formaste ¿cuál es el que más recordás y por qué?

—El que más me marcó fue "El Tren de Homero", por varias razones. Si me hubieran preguntado hace 10 años si me veía haciendo infantiles hubiera dicho que no, que no estaba en mis planes, pero El Tren ya lleva más de siete años y es un proyecto que me da mucha felicidad y desde donde podemos hablar con los niños, las niñas y sus familias de varios temas, por ejemplo: de la amistad, del amor, de la diversidad, de la solidaridad... Creo que este proyecto y cómo lo ha recibido la gente de Bahía, me da muchísima felicidad. Por otro lado amo cantar con La Otra Parte y es una construcción musical a la que le hemos puesto mucho laburo y cariño, así que creo que hoy estoy haciendo, artísticamente, las dos cosas que amo hacer.

—¿De qué manera te conecta con tu niñez? ¿Cuáles son tus recuerdos al subirte al tren?

—Me conecta con quien era yo de niño, desde lo lúdico y también desde las respuestas que da el personaje, desde su eterna inocencia y su picardía. Como la producción me da la posibilidad de escribir todas las obras puedo explorar mi niñez y divertirme con eso. Y explorar también la niñez de los adultos que se acercan con sus hijos e hijas a vernos. Por eso también es divertido para los grandes que nos ven, porque jugamos con ese humor, jugamos a liberar a ese niño que se esconde muy dentro nuestro y mostramos lo que ese niño o niña harían si se encontraran en nuestra situación y como resolverían los conflictos que se plantean en las obras. Así nos damos cuenta que, muchas veces, los adultos somos mucho más rebuscados que los niños.

Repasando el pasado

—¿En aquella época (cuando eras chico) tenías la posibilidad de ver obras de teatro infantiles? ¿cuál es la que más recordás?

—No pude ver muchas obras de teatro infantil, mi familia no era asidua al teatro, pero sí al cine (yo pude ver en cine desde "ET", "Superman", "He-Man" y "She-Ra" y tantas películas que daban en doble función). El formato que más me llamó la atención en su momento fue "She-Ra", la historia de una guerrera que encabezaba una rebelión contra el gobierno maligno de los Ordianos...

"Creo que era un sustrato de historia muy compleja y, en ningún momento los autores pensaron que nosotros, los niños y niñas que veíamos esa serie animada, no íbamos a comprenderla. Era toda una experiencia tomar la merienda y esperar el próximo capítulo de nuestras series favoritas", recordó.

—¿Cómo describirías al boletero y qué similitudes y diferencias de carácter le encontrás en la vida real?

—El Boletero es un personaje muy pícaro y travieso. Es lo que somos, a veces, en nuestro interior. Nunca va a aceptar que estaba equivocado. Y eso lo lleva a ser un poco celoso, egoísta, es un tanto envidioso, se enoja fácil, pero en el fondo lo único que quiere es llamar la atención y tener muchos amigos. Homero le demuestra siempre que la verdadera amistad se consigue aceptando los errores propios con amor hacia los demás y hacia uno mismo. Daniel Llamas, que es el actor que lo interpreta, como todos nosotros, es un poco Boletero, pero lo disimula bien y tiene un gran corazón. Él junto a Lorena Mighera, a quien adoramos, conforman el equipo de producción más hermoso que he tenido... Son muy dinámicos, locos, activos, y junto a Daiana Brugo, Camila Danieli y todo el Staff de Telefé Bahía Blanca, y un invitado que tenemos muy seguido (Víctor Mansilla) hacemos ese maravilloso programa.