Finalizó para los bahienses la 30º Universiada, en Napolés

Si bien finalizará el próximo domingo, la actividad para los bahienses llegó a su fin en la 30º Universiada que se lleva a cabo en Napolés, Italia.

El básquetbol tuvo representantes locales en las dos ramas.

Entre los varones, Argentina finalizó en la séptima colocación, luego de vencer a Letonia en su última presentación.

Rodrigo Gerhardt y Gonzalo Torres fueron los bahienses que se calzaron la camiseta nacional.

Además, el plantel de Santiago Rimoldi contó con jugadores que pasaron o están actualmente en Bahía Basket, como Facundo Corvalán, Martín Fernández, Ayan Carvalho, Ariel Ramos y Juan Pablo Vaulet.

Completaron el equipo Erik Thomas, Andrés Lugli, Matías Solanas, Carlos Buemo y Daniel Amigo.

Fixture masculino

Fecha 1 vs Letonia (victoria, 71-55)

Fecha 2 vs Rusia (derrota, 80-84)

Fecha 3 vs Croacia (victoria, 66-54)

Cuartos de final vs Australia (derrota, 64-73)

Por 5º puesto vs Canadá (derrota, 68-82)

Por 7º puesto vs Letonia (victoria, 78-61)

Por su parte, el equipo femenino contó con la presencia de Belén Tombesi, jugadora de El Nacional.

La nómina se completó con Micaela Sancisi, Micaela González, Ornela Pag, Emilia Giustiniani, Sofia Chelini, Maribel Barzola, Emilia García León, Sol Laviero, Zulema García León, Candela Ruffino y Yanina Mercancini. Paula Reggiardo fue la entrenadora.

Fixture femenino

Fecha 1 vs Portugal (derrota, 50-64)

Fecha 2 vs Rusia (derrota, 56-70)

Fecha 3 vs Rumania (derrota, 37-53)

Por el 9º puesto vs Hungría (derrota, 62-76)

Por 13º puesto vs Canadá (derrota, 36-75)

Por 15º puesto vs Ucrania (victoria, 52-46)

En atletismo, la ciudad estuvo representada por Yohana Arias Dominella (lanzamiento de jabalina).

La bahiense lanzó 47,17 metros, no avanzó a la final y acabó en la 20º ubicación general.

Mientras que el seleccionado argentino universitario de rugby no pudo avanzar a la segunda fase.

Si bien en el grupo A quedaron tres equipos igualados en 7 puntos, la clasificación quedó desempatada por mejor diferencia de puntos: 1º) Sudáfrica (35); 2º) Rusia (19) y 3º) Argentina (7).

Argentina, con los bahienses Sebastián Barrera (subcapitán), Bautista Fornetti y Cristian Abarca, cerró su participación con victoria ante Rumania 21 a 5.