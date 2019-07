Carrió: "En La Cámpora hay muchas personas adictas"

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, afirmó que en la agrupación La Cámpora "hay muchas personas adictas", al tiempo que consideró que los dirigentes oficialistas Emilio Monzó y Rogelio Frigerio "subestiman al presidente" Mauricio Macri.

"No es toda La Cámpora. Hay gente y personas de La Cámpora que no sólo tienen vinculación con el narcotráfico, sino que también hay muchas personas adictas. Pero no es toda La Cámpora. Esto de decir `La Cámpora' cuando yo digo corruptos digo (Ricardo) Jaime, (Julio) De Vido... todos me acusan porque personalizo, pero no se puede generalizar", sostuvo la diputada nacional al opinar sobre declaraciones de la monja Martha Pelloni que vinculó a la agrupación peronista con el narcotráfico.

En declaraciones al canal LN+, la ideóloga de Cambiemos señaló: "Axel Kicillof no está en la droga. Y decir que está en la droga porque está en La Cámpora es una mentira. Ahora... Kicillof es que el entregó YPF".

Por otra parte, Carrió criticó a Monzó y a Frigerio, al sostener que "subestiman al Presidente".

"Los operadores creen que son políticos y no, están para estar en la oscuridad. Yo defiendo al Presidente de la República y me he cansado de escuchar que el Presidente no es político y que las falencias que tiene es que no se deja asesorar por el ala política. Macri es político", remarcó.

A la vez, advirtió que el ex presidente Fernando De la Rúa sufrió "un golpe de acá a la China, fue muy traicionado por el propio radicalismo y condicionado" por el "establishment" económico. (NA)