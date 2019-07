Se veía venir: renunció Mauro Altieri y toda su Comisión Directiva

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Me voy sabiendo que he dejado todo”.

En una conferencia de prensa que duró apenas 20 minutos, el presidente Mauro Altieri y toda su comisión directiva renunciaron a seguir al frente del club Olimpo cuando todavía les quedaba un año y medio de mandato.

El titular aurinegro aseguró que llegó al cargo, en diciembre de 2017, por la elección del socio, y que va a respetar que esos mismos socios le estén exigiendo ahora una Asamblea Extraordinaria para que otro grupo de personas se haga cargo de los destinos de la institución.

Algunas frases de Altieri frente a los periodistas presentes...

“Es cierto que el estatuto del club requiere que un 10 por ciento del padrón de socios se muestre en desidencia para requerir una Asamblea Extraordinaria. Nosotros no nos fijamos en lo estrictamente reglamentario; entendemos al socio. Por eso, para tranquilidad de todos, trataremos de que esa Asamblea sea lo más rápido posible”.

“A partir de ahora ingresamos en un proceso de transición, más que nada por cuestiones futbolísticas. Entiendo que Olimpo es un club de fútbol y aceptamos que no hemos tenido éxito en esa disciplina”.

“Vamos a ponernos a disposición de la eventual nueva gestión que designen los socios con el objetivo de colaborar, porque para mi Olimpo es y será sagrado. No me quería aferrar a un lugar sabiendo que pueden existir otras soluciones más adecuadas para el momento que estamos transitando”.

“Con la Comisión Directiva que me acompaña solo tengo palabras de agradecimiento. Hemos dejado todo, y lo que no se pudo lograr fue por cuestiones ajenas a lo natural. El fútbol es muy complejo y sé que requiere a gente ligada no solo al fútbol de Olimpo sino al fútbol de nuestro país”.

“Los que vengan me tendrán que pedir lo que necesiten. Seguiremos trabajando en los avances que se han generado en materia institucional, sin diferencias ni soportando situaciones indeseables que generen más grietas. Cedo el sillón en beneficio del club, aunque seguiré trabajando para que la sede tenga un gimnasio, para recuperar a los socios que se fueron, para que existan más servicios y para que el fútbol sea manejado por el propio fútbol”.

“En mi gestión hubo dos grandes fracasos: no haber podido resolver la grieta y haber creído que algunos chicos (de su propia Comisión) se la iban a jugar más por ellos mismos. Pero quedó demostrado que lo inmoral y la falta a la palabra son muy normales en esta sociedad. Ese no es mi mundo, por eso no sigo”.

“Las amenazas que recibí hicieron que tenga que poner un patrullero en la puerta de mi casa. Se superó un limite y ya no tenía sentido seguir luchando”.

“Cuando nos pongamos de acuerdo con la gente que va a continuar con este proceso, se hará la Asamblea. Buscamos unidad, porque Olimpo se va a salvar con unidad. Por eso nuestra intención es estar alineados con los la nueva gestión.

“Gestioné con el alma y me voy más pobre de lo que entré. Traté de resolver los problemas, aún a riesgo de sufrir amenazas y de poner en riesgo a mi familia”.

“La renuncia de la CD es total, después dependerá de cada uno si se suma al otro grupo para seguir trabajando por el club”.

“El próximo presidente que se haga cargo tiene que ser socio de Olimpo porque sino estarían yendo en contra del estatuto. Aunque la Asamblea puede resolver que si algunos de los requisitos son exigidos o no”.

Por último, Altieri enumeró los pasos a seguir en una Asamblea que no tardará en llegar.

“Primero se hace la convocatoria, se analiza la renuncia, se le da tratamiento, se elige un comité de socios con la obligación de llamar a elecciones para los próximos 60 o 90 días”.

“Otra variante es completar los cargos para terminar el período que se está ejerciendo”.

Es voz populi que Alfredo Dagna y un grupo de personas de su confianza se hará cargo del club, y ellos aseguran que todo podría quedar resuelto en la misma Asamblea. Es decir, una vez que la se acepte la renuncia de esta CD, se podrá elegir, con la voluntad de los socios, a la nueva comisión sin necesidad de recurrir a elecciones.

