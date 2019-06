El entrenador que salió en defensa del básquetbol femenino

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

“'El femenino juega por jugar' escuché hace unos días, no importa de quién, no voy a hablar de ningún club en especial, sino del básquet femenino en particular. No les faltemos el respeto. Lloran, sufren, van al frente […] Ellas también tienen sueños y sobre sus espaldas mantienen viva una rama que siempre les dio uno y mil motivos para decir: vale la pena. Salud y mis respetos a todas las jugadores del básquet femenino”.

El fragmento corresponde a un afiche que apareció pegado en el club Estrella la última semana. Y si bien no está firmado, corresponde a Luciano Deminicis.

“Es un mensaje que adapté de algo que leí hace cuatro o cinco años en una página española. Hace un tiempo que escucho 'y... pero vas a entrenar ahora femenino', 'pero son las doce de la noche'. El otro día vino un tipo, allegado acá al club, y dijo: 'si las chicas juegan por jugar'. Me acordé de eso que había leído, lo adapté y lo pegué acá en el club. Y se hizo una bola con respecto a los comentarios”, le contó el DT a La Nueva..

—¿Qué buscaste?

—Más que nada era que la gente que no ve femenino entienda que las chicas también se esfuerzan, que entrenan, que hacen mucho esfuerzo para venir a jugar, a entrenar a las 11 de la noche, para comprarse la ropa, para conseguir la plata para la cuota... Ya escuché varios comentarios peyorativos o menospreciando el básquet femenino como que son pocas, que nadie les da bola, que no entrenan como tienen que entrenar o no juegan como tienen que jugar y los partidos son aburridos. Entonces se me ocurrió pegar el afiche.

—¿Y por qué se te ocurrió esta manera?

—El año pasado un par de padres que se quejaban de los árbitros y les pegué "15 reglas para padres"; un poco se calmaron. Muchas veces tenés esos comentarios fuera de lugar. y llega un momento que te cansás.

“No quise generar polémica”

—Lo del afiche terminó dando resultado...

—Ya te digo, esto lo adapté más que nada para que lo vean, de hecho ni siquiera se lo dije a las chicas, lo vieron cuando entraron al vestuario. Después, obviamente me escribieron y me agradecieron, pero la idea no era para ellas sino para los demás, para que vean que el femenino también se esfuerza y que Bahía tiene que ser básquet. Y básquet es femenino y masculino, no masculino solo. El básquet es básquet, el femenino también es básquet, para mi siempre va a ser así y todos tienen el mismo valor.

—También tuvo repercusión fuera del club, ¿no?

—No quise generar una controversia ni armar una polémica, pero fueron varios comentarios y este último, la semana pasada, me molestó. Entonces, en vez de discutir con esa persona, agarré y pegué el papel. Hablé con Georgina Fornetti y con un técnico de Córdoba, pero la verdad que yo le doy muy poca bola a los comentarios y las redes sociales. Me dicen que me lo tome con calma, que es normal en todos lados.

—¿Desde lo deportivo, cómo evaluás el inicio del torneo?

—Ya demostramos que le podemos ganar a El Nacional. Ahora, obviamente, tenemos que entrenar y tratar de llegar a la final de la mejor forma posible. Contar con Marianella Leal de nuevo, tras la lesión, es muy bueno para nosotros; nos va a dar una mano muy grande.