“Angelini, Delorte y Berra tienen que pagar un cordero, pero uno cada uno ehhh...”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Ganamos bien, pero todavía no logramos nada. Recién ahora muchos se están dando cuenta que tenemos un gran equipo”, sostuvo Alexis Pacho, autor del tercer gol de Pacífico de Cabildo, que venció 3-2 a Libertad y se clasificó para los playoffs del torneo Apertura de la Liga del Sur.

“¿Si alguien apostó algo? No, pero Delorte, Esteban Angelini y Pablo Berra viven prometiendo y no cumplen nunca. Tienen que pagar un cordero, pero uno cada uno ehhh...”, sostuvo el marmolero ex Liniers y Pacifico de Bahía.

“El grupo es muy bueno, estamos muy unidos y en cada partido ponemos en juego la ilusión de todo un pueblo. Vamos por más”, agregó el central.

Mirá el video: