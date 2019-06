Desde las 10:30

Bochas: para ver lo mejor de menores a nivel bonaerense

8/6/2019 | 07:00 |

En el club Velocidad y Resistencia se iniciará la actividad hoy con el congreso de delegados y el sorteo de los partidos de las categorías Sub 15 (parejas), Sub 18 y Sub 21, ambas en individual.