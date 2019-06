Las frases más destacadas en los festejo de Villa Mitre

Uno a uno todos los que hicieron posible el ascenso de Villa Mitre tomaron la palabra y le hablaron a la gente, explicaron lo que sentían y lo que habían vivido en estos meses.

Jugadores, integrantes del cuerpo técnico y dirigentes dedicaron unos segundos a todos los presentes.

Repasá las frases más destacadas:

Franco Pennacchiotti:

El pivote fue una de las máximas figuras de la campaña de Villa Mitre y del torneo, donde regresó luego de formarse en su etapa juvenil.

Disputó los 41 partidos del certamen, en los que fue el que más puntos promedió del equipo (18.51 por partido), el máximo rebotero de certamen (13.93 pp) y el que más minutos jugó del plantel (32.24 pp).

“No sé si volví para todo esto (por el marco)... era el ascenso. Agradezco a todos porque desde el primer partido sentí el apoyo, el primer partido estaba muy nervioso por la vuelta y todo lo que significaba. Tenía muchos motivos para tener ganas, traté de respetar la camiseta y creo que yo y todos lo hicimos como corresponde”.

“Demostraré en la cancha si merezco silbidos o aplausos”, le había dicho a La Nueva. en su regreso a la “Villa” y ayer terminó de confirmar lo que se había ganado.

“Se formó una química increíble, que la agarramos en los playoffs. En Rosario tuvimos una charla y nos dijimos que parecía que quedaba un paso que lo sabíamos dar todos y lo hicimos. No puedo ni entender todo lo que está pasando, lo de la caravana fue una locura. Nosotros hicimos el trabajo, quiero que ustedes (los hinchas) lo disfruten”.

Ramiro Heinrich:

El tornquistense fue otro de los puntos clave en el ascenso tricolor y este año cumplirá 5 años en club. Jugó 41 partidos, en los que promedió 13.56 puntos y 6.3 rebotes por partido.

“Lo único que me ha pasado en Villa Mitre son cosas buenas. Siempre hemos tenido equipos competitivos y por suerte este año logramos este objetivo tan ansiado, que es tan difícil. De 60 equipos solo ascienden dos y uno fuimos nosotros; es muy difícil. Uno puede tener buenos jugadores pero después hay que armar ese equipo y acá se pudo hacer. Yo sé que la gente no se va a olvidar de esto y nosotros tampoco”.

José Gutiérrez:

Fue la batuta del equipo y jugó los últimos partidos con un fuerte dolor, el capitán y máximo asistidor del equipo (4.31 por partido) fue el primero en tomar la palabra.

“Agradezco a toda la gente que se acercó acá y nos hicieron el aguante en toda la temporada, sentimos mucho el apoyo. Nos lo hicieron llegar a todo el equipo y los sentimos parte cuando jugamos”.

Ariel Ugolini:

Entre lágrimas vivió toda la noche el entrenador tricolor, que agradeció no sólo a jugadores, dirigentes e hinchas, sino también a su familia por “bancarlo” en este proceso de 4 años compitiendo a nivel nacional.

“Quiero volver a agradecerle a mis jugadores porque son unos fenómenos, son un equipo con todas las letras. Los quiero mucho, estoy muy emocionado”.

Federico Harina

A base de triples (lleva un 47% de tiros de campo), el ex Pueyrredón se ganó un lugar clave en el equipo tricolor y en el cariño del hincha.

“No nos esperábamos algo así. Villa Mitre es el club más parecido a Regina, me sentí como en casa. Estoy muy orgulloso de mis compañeros y del cuerpo técnico que tenemos”.

Franco Amigo

Fue determinante a lo largo del año (jugó todos los partidos) y, también, en los últimos partidos ante Zárate. En el encuentro del ascenso anotó 20 puntos, con 4-6 en triples, 3-3 en dobles y 2-2 en libres.

“A este equipo lo definiría con las palabras responsabilidad, compromiso y mucho trabajo. Muchos jugadores se han tenido que adaptar a cosas que no solían hacer en otros equipos y eso habla muy bien como equipo”.

Sebastián Farías

El neuquino fue uno de los refuerzos, quien aportó toda su experiencia para el ascenso de Villa Mitre.

Jugó 40 partidos, con los siguientes porcentajes por partido: 7.83 puntos (40% en TC), 2.5 de asistencias y 26.6 minutos.

“Tenía la idea de que íbamos a estar en esta instancia y que lo ibamos a poder demostrar. Cuando se terminó de armar el grupo, esa certeza se fue poniendo cada vez más firme y con el correr de los partidos lo fuimos afirmando más. Lo que más destaco es el grupo, somos muy compañeros la pasamos bien, nos divertimos mucho y eso es esencial para este tipo de competencia”.

Cristian Miguel:

En 2015 también había conseguido el ascenso con Olimpo, cruzó de vereda y fue una pieza fundamental en el equipo de Ugolini.

“El objetivo siempre fue este, esta vez se nos dio. Con el equipo que teníamos no podíamos no pelear esto hasta el final. Es uno de los mejores grupos en los que estuve, dentro de la cancha y fuera. Muchas gracias a la gente, es una locura lo que hicieron”.

Franco Ruesga:

Sufrió una lesión ligamentaria en su rodilla izquierda en el quinto punto de los octavos de final ante Pérfora, pero aún en muletas, el exbase de Olimpo no se perdió el ascenso en Zárate y mucho menos los festejos. Aunque no pudo contener la emoción y se desahogó con un par de lágrimas, a quien también ascendió en 2015 con Olimpo.

“Fue mucho más duro vivirlo de afuera, con más nerviosismo. Festejé como podía, en una pata, saltando, alentando a los chicos... es algo que nadie se espera vivir (la lesión) siendo parte de un plantel y como jugador. Es de las cosas que más le pueden doler a un jugador y en ese momento pensás que es lo peor que te puede pasar y creo que lo fue...”.

Juan Manuel Fumaneri:

Fue el reemplazante de Ruesga, sumándose en los cuartos de final ante Atalaya de Rosario y convirtiéndose por momentos en el conductor del equipo.

“Cuando me llamaron no dudé en venir. Llegar y ver toda esa gente en la caravana y acá, es algo que no se ve en todos lados. Esto también es mérito de todos ellos”.