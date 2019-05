Torneo Federal: lo que dijo Fumaneri luego de su debut en Villa Mitre

Con una holgura inusual para un primer punto de una serie de playoffs, Villa Mitre arrancó con éxito su paso por los cuartos de final (Conferencia Sur) del Torneo Federal de básquetbol.

En el tricolor concretó su debut el base Juan Manuel Fumaneri (23 años y 1m81). Ingresó a 40s de iniciado el segundo cuarto como recambio de José Gutiérrez.

“Al principio tenía mis dudas sobre cómo iba a reaccionar en la cancha. Pero los chicos me recibieron muy bien, me dieron confianza, me dijeron que tome los tiros que tomo habitualmente. Tampoco me quiero apurar mucho en eso”, dijo luego del triunfo tricolor ante Independiente de Oliva.

“Este es un equipo largo, con muchos jugadores y el base tiene que hacer jugar. Primero me quiero concentrar en eso: tener un buen traslado y una buena defensa. Empezar a ganar confianza desde ahí y si después puedo empezar a desarrollar más mi juego, bien. Sino, apoyar desde donde me diga el técnico y mis compañeros necesiten”, agregó el base, nacido en Gualeguaychú (Entre Ríos), y quien ocupa ficha como recambio por lesión de Franco Ruesga.

Fumaneri también dedicó un análisis al primer juego de la serie, que continuará mañana 20.30 en el estadio José Martínez.

“Yo conozco a algunos jugadores de Independiente, jugué con ellos. Y sé que son buenos jugadores. Están bien, (Andrés) Mariani es un gran jugador. Pero acá los chicos la verdad es que están haciendo un trabajo impresionante en defensa... Intachable. Juegan mucho en equipo. Necesito acoplarme un poco más al juego de ellos y, de a poquito, agarrar confianza”, concluyó.

Se opera el viernes

Franco Ruesga presenció anoche el encuentro de Villa Mitre. El base tuvo el apoyo de las muletas y contó que se va a operar el viernes de la semana próxima de rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda.

Recordamos que fue una lesión que se le produjo en el quinto partido de la serie ante Pérfora. Sin intervención del rival, ya que en esa jugada los árbitros le cobraron falta al base bahiense Branco Salvatori. Pero al observar el video de la jugada se nota que el propio Ruesga hace un mal movimiento con su pierna izquierda.

Están los árbitros

Mañana la dupla arbitral designada para dirigir el segundo partido será Gabriel Velazco y Guillermo Dilernia.

Todos los resultados

Las series tanto del Norte como del Sur permitirán conocer a los ocho clasificados para los playoffs nacionales, en los que se cruzarán ambas conferencias.

Anoche comenzaron a jugarse los cuartos de final, con estos resultados en la Conferencia Sur:

+ Lanús 96-Los Indios (Moreno) 81.

+ Atlético Pilar 76-Zárate Basket 89.

+ Bell de Bell Ville (Córdoba) 80-Ramos Mejía LTC 73.

En el Norte los marcadores fueron los siguientes:

+ Atalaya de Rosario 80-Atlético Salada 65

+ Central Entrerriano 87-Regatas de Concepción del Uruguay 82

+ Talleres de Tafi Viejo 86-El Tribuno de Salta 78

+ San Martín de Curuzú Cuatiá 76-Atlético Tala 70.