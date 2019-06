Fórmula 1: Sebastian Vettel le puso un freno al poderío de Mercedes

Y un día, el predominio absoluto de la escudería Mercedes en el presente ciclo llegó a su fin. Al menos, en una jornada clasificatoria. ¿El responsable? El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), autor del mejor tiempo para el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1.

El teutón sacó un conejo de la galera sobre el final de la Q3, tras registrar 1m 10s 240 sobre el circuito Gilles Villeneuve de 4361 metros de extensión, registro que le permitió cortar una sequía de casi un año sin Poles (la última, en agosto de 2018 en Alemania).

Detrás de Vettel, quien alcanzó su Pole N°53 en la categoría, y a 206 milésimas de distancia, quedó el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), actual líder del certamen. En tanto que tercero, completando el podio sabatino, quedó el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

It's the first pole of the season for Seb 💪



And just LISTEN to how much it means to @ScuderiaFerrari 😍#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/9H6e0eQRSj