Caballo de Troya: "Es tristísimo que desde Niñez les arruinen la vida a los chicos"

Padres de los chicos de Caballo de Troya fueron esta mañana al Concejo Deliberante para pedir que no cambien a la psicopedagoga del programa, en el marco del Observatorio de los Derechos de las personas con Discapacidad.

La profesional es Florencia Chiaravalli, quien "hace 7 años forma parte de esta terapia con animales" a la que asisten decenas de chicos y adolescentes con trastornos del espectro autista (TEA) y otras problemáticas.

Según expresaron esta mañana los padres de los chicos, el Municipio no dio fundamentos de la medida, a la que calificaron de "arbitraria".

Contaron que les informaron que cambia el programa, pero no cuáles son los cambios. Y aseguraron que no hay planificación: les dijeron que va a venir otra profesional idónea, pero aún no está confirmada esa persona, "está en período de prueba".

Muchas mamás hicieron hincapié en la importancia del vínculo: "Es tristísimo que desde Niñez, que tienen que protegerlos, les arruinen la vida a los chicos".

En la sala se observaron varios carteles exigiendo una respuesta del intendente Héctor Gay y de la subsecretaría de Niñez, y remarcando que "no" hay motivos para "cambiar lo que funciona bien".

También habló la propia psicopedagoga, quien repasó su curriculum y dijo no entender la decisión municipal. Contó que está formada para trabajar con terapia asistida y que lleva muchos años ejerciendo su profesión en distintas instituciones.

Los padres de los chicos también avalaron su capacidad para estar al frente de la terapia. Aseguraron que no tienen problemas en que se sume otra profesional, pero sin sacar a la actual: "Hay que sumar, no restar".

De la reunión participaron concejales de distintos partidos, miembros de organizaciones de Discapacidad, referentes del Consejo Local de Niñez y una representante de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, quien remarcó la importancia de que no se vulneren los Derechos del Niño.

Las dos concejalas del oficialismo presentes, Lucía Pendino y María Laura Biondini, se comprometieron a llevar todas las inquietudes al Ejecutivo.

Y desde el Observatorio informaron que se va a elevar un acta a las autoridades para pedir que se escuche a los padres y se revise la medida.

Qué es

Caballo de Troya es un programa terapéutico municipal, totalmente gratuito.

Sus profesionales trabajan con animales. Asisten 56 chicos con distintos tipos de discapacidades y con trastornos de conducta severos; muchos de ellos con dificultades en el lenguaje.

—El animal tiene una función terapéutica. Trabajamos con los chicos a nivel grupal e individual —contó su coordinadora.